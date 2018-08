Política

Crisis interna

Aralar pide a Ezenarro, Basabe y Erostarbe que entreguen sus cargos

31/03/2012

En contra del criterio de la ejecutiva, este viernes han votado a favor de la ponencia sobre paz y convivencia del Parlamento Vasco.

El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, ha exigido a Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe que "pongan sus cargos a disposición del partido". Estos tres parlamentarios de la formación han votado este viernes a favor de la ponencia sobre paz y convivencia del Parlamento Vasco, en contra del criterio de la ejecutiva.



Zabaleta ha comparecido en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, junto con la secretaria de Organización, Rebeka Ubera, y el vicecoordinador y también parlamentario Dani Maeztu, el único parlamentario de Aralar que se ha atenido a la decisión de la ejecutiva de no apoyar la ponencia.

El líder de Aralar ha censurado la actitud de sus parlamentarios, a los que ha reconocido su derecho a discrepar, pero no el de no acatar las decisiones de la dirección del partido.

Zabaleta ha explicado que la reunión de la ejecutiva de Aralar del pasado lunes decidió que no apoyaría la ponencia si ésta no explicitaba que no tendría "exclusiones", mención que finalmente no figura en el texto.



Esta decisión se trasladó a los cuatro parlamentarios de Aralar, tres de los cuales la han incumplido "de forma expresa" en la sesión de este viernes, al apoyar la ponencia.



En este sentido, la actitud de Ezenarro, Basabe y Erostarbe va en contra de los principios y objetivos históricos de Aralar, según ha explicado Zabaleta, quien ha recordado que su partido ha defendido siempre el diálogo sin ningún tipo de exclusión.



No ha querido avanzar si la ejecutiva los obligará a dimitir, al remitirse reiteradamente a la citada fórmula. Tampoco ha aclarado si Aralar adoptará alguna medida disciplinaria contra los tres parlamentarios discrepantes.



Zabaleta ha negado que exista una "ruptura" en el partido, ya que la dirección "tiene una representación muy mayoritaria" en el seno de esta formación.