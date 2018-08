Política

Jesús Eguiguren: 'Hay que romper ya el pacto con el PP'

08/04/2012

"En vez de una ponencia sobre la paz en el Parlamento Vasco tendría que haberse articulado un consejo político con el lehendakari, el PNV, PP y el representante que designe la izquierda abertzale".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, opina que su partido debe "romper ya el pacto con el PP" o ambas formaciones "perderán votos".



En una entrevista publicada hoy en El Diario Vasco, Eguiguren se refiere además a su visita al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, encarcelado en la prisión de Logroño.



"No le había visto desde hace tiempo y está en la cárcel, que no es un sitio agradable. Es un amigo y quería hablar de algunos temas", comenta el presidente de los socialistas vascos.



Señala además que encontró a Otegi "estupendo y muy optimista" y "mucho mejor" de lo que puede estar él mismo.



A pesar de todo, asegura que, en todo caso, no le importa que le "orillen" porque a su edad la autoridad no dependen ya del cargo sino de la trayectoria y del respeto de la gente.



Eguiguren insiste en que, sin desplazar a nadie, en materia de pacificación la "solución está en manos del PSE-EE y Batasuna" y opina que lo que "Batasuna debería saber es que de ellos depende que esto se arregle" y que también "son ellos los que lo pueden estropear".



"Deben buscar un mínimo consenso sobre un nuevo marco político con los demás", añade Eguiguren, quien defiende que en vez de una ponencia sobre la paz en el Parlamento Vasco tendría que haberse articulado un consejo político en el que se sienten el lehendakari, Patxi López (PSE), Iñigo Urkullu (PNV), Antonio Basagoiti (PP) y el representante que designe la izquierda abertzale.



En su opinión, el lehendakari, en materia de pacificación, "va por el buen camino", pero "en vez de ir a 50 kilómetros por hora debería ir a 100".



En cuento a la política penitenciaria con los presos de ETA, el dirigente socialista reconoce que es un asunto "dificilísimo" porque ahora "todos" piensan que "lo mejor es el acercamiento, pero nadie tiene valor de hacerlo".



Dice que ya ha transmitido al líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, que "es hora de romper" el pacto entre sus partidos para la estabilidad del Gobierno Vasco ya que cree que es "de imbéciles" que, sabiendo que les perjudica, lo mantengan, cuando "el único que va a hacer negocio" y recoger votos es el PNV.



Respuesta del Gobierno Vasco

Lehendakaritza ha precisado que las declaraciones de Jesús Eguiguren son "opiniones particulares y no compartidas", y ha subrayado que la política del Ejecutivo, así como la del PSE-EE, en materia de paz y convivencia, se guía "única y exclusivamente" por los principios establecidos el pasado 8 de marzo por Patxi López.

Basagoti: 'Es una aberración'

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha considerado "una aberración" que el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, proponga un futuro Gobierno de concentración que esté integrado por PNV, PSE, PP y Batasuna, y ha considerado que "es una máquina de hacer batasunos" con sus planteamientos de ruptura del pacto entre populares y socialistas o la creación de "un consejo político" en el que esté presente la izquierda abertzale, en lugar de la ponencia parlamentaria.



"Se equivoca profundamente en su diagnóstico. La pérdida de votos del Partido Socialista tiene que ver con la posición de algunos dirigentes suyos, como él, displicente absolutamente hacia el ámbito de Batasuna", ha apuntado.