18/02/2022 11:31 Política PARLAMENTO VASCO Urkullu: "La nueva Ley de Educación mantendrá el modelo eficaz entre el sistema público y concertado" AGENCIAS | EITB MEDIA El lehendakari ha defendido que la voluntad de su Ejecutivo es lograr el consenso más amplio posible para renovar el pacto educativo y ha emplazado a los grupos a "facilitar un clima de acuerdo" en la ponencia.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido a los partidos que "faciliten un clima de acuerdo" para poder concitar el máximo consenso en torno a la nueva Ley de Educación, en la que ha asegurado que se va a mantener el "modelo singular y eficaz de convivencia entre el sistema público y concertado".

Urkullu ha respondido este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco a sendas preguntas planteadas por los portavoces de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxtegi, y de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, quienes se han mostrado críticos con el borrador con el que trabaja la ponencia, que prepara un documento que pueda servir de base para la futura norma que el Gobierno autonómico aprobará el segundo semestre de este año.

El lehendakari ha defendido que la voluntad de su Ejecutivo es lograr el consenso más amplio posible para renovar el pacto educativo, en el que se promueva el "papel esencial" de la escuela pública y se avance hacia la "equidad y la excelencia".

Por ello, ha emplazado a los grupos a "facilitar un clima de acuerdo" en la ponencia, en la que se han alargado los plazos para presentar alegaciones después de que lo pidiesen Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y PSE-EE, partido que ha dejado claro que no existe un acuerdo en el seno del propio Gobierno Vasco, del que es socio junto con el PNV.

Tras asegurar que hay una "buena base de partida, voluntad y tiempo" para redactar el proyecto de ley, el lehendakari ha dado por hecho que este mantendrá el "modelo singular y eficaz de convivencia entre sistema publico y el concertado", y que "garantizará la capacidad de elección de las familias", al afirmar que no existe "imposición" del euskera porque el 91 % de ellas elige el modelo D.

Ha agregado que el espíritu de la ley se guiará por "la tolerancia, la integración y la convivencia" con el objetivo de avanzar en la "equidad, la excelencia, la igualdad de oportunidades y la convivencia". "Es un proyecto que viene a sumar. La educación necesita un nuevo pacto sólido, profundo y amplio", ha defendido.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha respondido al lehendakari que donde su gobierno ve "una particularidad vasca", en referencia a la convivencia de la red pública y la privada concertada, "el resto de los mortales ven una renuncia y un abandono absoluto de la educación pública por parte de este gobierno".

Gorrotxategi ha advertido de que acabar con la segregación escolar pasa "inevitablemente" por una mayor presencia de la escuela pública para convertirla "realmente en el eje vertebrador del sistema educativo".

Por su parte, Iturgaiz ha denunciado que el borrador de la ponencia es un "copia y pega de la inmersión lingüística catalana" y ha advertido de que "subordinar la educación a la euskaldunización es un fracaso".

"Se equivocan de nuevo, el castellano no es el enemigo. Es un disparate expulsar al castellano de las aulas. La escuela concertada no es el enemigo, es una opción legítima. Que EH Bildu no les mueva los hilos de la educación, menos viajes a Cataluña y más a Castilla y León y a Finlandia", ha recomendado al lehendakari.