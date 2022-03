Política Entrevista en Radio Euskadi El PNV sobre el plan de choque de Sánchez: "A un decreto es muy difícil decirle que no" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Última actualización: 29/03/2022 11:02 (UTC+2) Publicado: 29/03/2022 10:07 (UTC+2) La presidenta del BBB de la formación jeltzale, Itxaso Atutxa, ha criticado al Ejecutivo español por "gobernar por decreto y en solitario". Sobre una eventual bajada de impuestos para hacer frente a la crisis, Atutxa ha descartado esta vía y ha apostado por "medidas puntuales y concretas". Escuchar la página Escuchar la página

La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha admitido que "es muy difícil decirle que no" al plan de choque presentado por el Gobierno español para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, y que el PNV está "dispuesto" a apoyarlo ya que "el momento lo requiere". Sin embargo, ha criticado las formas del Ejecutivo de "gobernar por decreto y en solitario", sin "una cocina previa". "A un decreto se le dice "sí" o "no", no se negocia", ha lamentado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la dirigente jeltzale ha explicado que su partido está "estudiando el decreto, que es muy técnico y muy profuso" y ha revelado que su grupo tuvo conocimiento del mismo "tras una brevísima conversación" ayer antes de que se anunciara. "Desde luego, este no es buen comienzo y no supone una buena transición hacia otro talante, que es el que se requiere tras las últimas votaciones en los que los números han estado muy justitos", ha criticado.

Cuestionada sobre qué puede hacer Euskadi para paliar la crisis, Atutxa ha descartado una bajada de impuestos, ya que, en su opinión, "es una cosa muy seria" y "a la larga, no trae consecuencias positivas". Ha reiterado que el PNV apuesta por adoptar "medidas puntuales para periodos concretos y para sectores determinados", que es algo "muy diferente a una bajada de impuestos generalizada".

Asimismo, ha apuntado que las ayudas "no van a dar respuesta a los problemas estructurales", que deben abordarse con los presupuestos de las instituciones y con los fondos de recuperación europeos. "Ese es el camino", ha subrayado.

Respecto a la huelga de transportistas, que el sindicato Hiru apoya en Euskadi, ha afirmado que la invasión de Ucrania "nos está afectado a todas y todos, ya que toda Europa está en guerra en dos ámbitos: en el de las libertades y la democracia, y en lo económico, y ahí hay que intentar diferenciar lo coyuntural y lo estructural". Así, ha avanzado que se pueden articular "ayudas muy puntuales para responder al contexto concreto actual", pero que la respuesta a problemas estructurales del sector habrá que estudiarla en un momento posterior y teniendo en cuenta el escenario europeo.

En cuanto al cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara, Atutxa ha confiado que las explicaciones del presidente sean "más plausibles" que las que dio el ministro en comisión, ya que si no "volveremos a otro fracaso".

Por último, preguntada por qué opinión le merece la consulta popular realizada este domingo en Usansolo para una posible desanexión de Galdakao, ha pedido "no engañar a los usansolotarras al decir que la pelota está en el tejado de la Diputación de Bizkaia", ya que, según ha recordado "ha sido el PNV quien ha promulgado y quien ha presentado la modificación de la norma para que esto fuera posible". Según Atutxa, "desde el PNV apoyaremos que el procedimiento siga su curso, pero va a chocar con la jurisprudencia y la legislación estatal que exige 5000 habitantes (Usansolo tiene 4700)".