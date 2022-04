EH Bildu propone subir salarios y Elkarrekin Podemos-IU plantea a Urkullu pactos energéticos

EH Bildu ha propuesto al lehendakari, Iñigo Urkullu, crear un bono energético para compensar a las familias con 250 euros de media por el alza del precio de la luz y el gas, así como subir la cuantía de las prestaciones sociales, el SMI y los salarios para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha dado a conocer el "Plan Integral para una Economía de Protección" que ha presentado esta tarde a Urkullu, dentro de la ronda de contactos que este mantiene con los partidos para reflexionar sobre los efectos de la invasión rusa en Ucrania, plan con el que la coalición abertzale pretende proteger a las personas, la economía, el empleo, los salarios y el bienestar energético.

Iriarte ha explicado que concretará y ampliará sus propuestas el próximo viernes en el pleno monográfico que acogerá el Parlamento Vasco en el que se tratará de aprobar medidas que frenen el impacto de la guerra en Euskadi y que a su juicio será "el auténtico marco de debate" para sacar adelante iniciativas concretas.

Ha lamentado que el Gobierno Vasco haya "reaccionado tarde" ya que han transcurrido 40 días desde el inicio de la invasión y ha transmitido al lehendakari la sensación de que esta situación "se va a prolongar en el tiempo" por lo que cree que hay que adoptar también medidas estructurales.

Entre las propuestas más destacadas de EH Bildu ha citado la creación de un bono energético que compense a las familias por la subida del precio de la luz y el gas. Se trataría de una ayuda media general de 250 euros, de la que quedarían excluidas las rentas más altas, para garantizar el bienestar energético de todas las personas y que "nadie se quede sin calefacción por no poder pagar la factura".

EH Bildu también propone un pacto por el empleo y los salarios, de forma que el Gobierno promueva tanto el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como acuerdos en la negociación colectiva para subir los sueldos y evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Para proteger la actividad económica pide destinar 500 millones de euros a créditos blandos, además de ayudas directas a las empresas y los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra.

Iriarte ha recordado que a medio plazo es inaplazable abordar el debate de fiscalidad para garantizar los ingresos necesarios para que la Administración pueda satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Esta es la tercera reunión de la ronda de contactos de Urkullu, que comenzó este lunes con el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha seguido hoy con la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi y finalizará mañana con los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.

Elkarrekin Podemos-IU

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU ha propuesto al lehendakari trabajar en favor de una serie de pactos, como el energético para reducir los costes eléctricos, y de rentas con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los salarios.

En la reunión, Gorrotxategi ha entregado a Urkullu un documento en el que le plantean una serie de propuestas, como alcanzar un pacto para la transformación energética con el que se crearía una empresa pública de energía renovable y se buscaría reducir los costes eléctricos a la industria, las pymes y los hogares.

Proponen incrementar el Impuesto de Sociedades a las energéticas y eléctricas un 10 % o en su defecto un recargo extraordinario a las eléctricas, negociar un acuerdo de precios de 50 euros Mwh para la luz, de 30 euros para el gas y los combustibles a precios medios de 2020.

En materia energética, Elkarrekin Podemos-IU plantea además prohibir nuevas promociones de vivienda que sigan dependiendo de calderas de gas y que se autoricen principalmente promociones de "nuevas viviendas que sean 100 % electrificadas" y con instalaciones de energías renovables para autoconsumo.

