Política ELECCIONES EN FRANCIA Macron se muestra dispuesto a "inventar algo nuevo para unir sensibilidades diversas" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 10/04/2022 22:11 (UTC+2) Última actualización: 10/04/2022 22:41 (UTC+2) El candidato de La República en Marcha ha dicho que "nada está decidido" y que está dispuesto a "inventar algo nuevo para unir sensibilidades" de cara a la segunda vuelta.

Emmanuel Macron, hoy, en su discurso tras los resultados. Foto: EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, que ha encabezado la primera vuelta de las presidenciales de este domingo,ha tendido la mano a todos los electores y ha asegurado que está dispuesto a "inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas" de cara a la segunda vuelta.

"Vuestra confianza me honra y me compromete. No nos equivoquemos. Nada está decidido. Y el debate que tendremos en los próximos quince días es decisivo para nuestro país y para Europa", ha afirmado Macron, que ronda el 28 % de los votos de la primera vuelta, según las estimaciones, cinco puntos más que la ultraderechista Marine Le Pen, con quien se jugará la presidencia el próximo día 24.

Su proyecto, ha dicho, es "el único" que puede responder en favor del poder adquisitivo y de los trabajadores y en contra de la pobreza. "Quiero tender la mano a todos aquellos que quieren trabajar por Francia. Quiero convencerles en los próximos días de que nuestro proyecto responde con mayor solidez que el de la extrema derecha a los miedos y los desafíos de la época", ha añadido.

Asimimo, ha dicho que quiere una Francia "que supere el reto climático y ecológico" y que se oponga "al separatismo islamista" y a quienes prescriben a los musulmanes y a los judíos "comer como lo prescribe su religión".

Finalmente, en su discurso, sin aires triunfalistas, ha agradecido que la mayor parte de los aspirantes derrotados hayan pedido el voto a su favor, y ha dicho ser consciente de que ese respaldo no supone un apoyo directo a su programa. "Algunos me votarán para detener a la extrema derecha. Sé que no será un apoyo al proyecto que represento y lo respeto", ha recalcado.

La participación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas ha alcanzado un 65 % a las 17:00 horas, el índice más bajo desde 2002, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

Apoyo de conservadores, socialistas y ecologistas

Los principales candidatos conservadores, socialistas y ecologistas han pedido ya el voto para Macron, mientras que el tercer candidato más votado, Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, no ha pedido abiertamente el voto para Macron, pero ha emplazado a los electores a "no dar ni un solo voto" a Le Pen.

Le Pen ha recibido ya el apoyo del otro candidato de extrema derecha, Éric Zemmour. "Pido a los electores votar a Marine Le Pen", ha proclamado Zemmour en su intervención tras la jornada electoral.