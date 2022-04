Política Entrevista en Radio Euskadi François (LREM): "Macron no tiene la victoria asegurada, y sería una catástrofe que Le Pen fuera presidenta" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 11/04/2022 09:04 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2022 10:28 (UTC+2) Maria François, representante vasca del partido de Emmanuel Macron en el departamento de Pirineos Atlánticos, asegura que "la gente sabe que si pasa Le Pen, Francia saldría de la OTAN y de la UE y estaría más cerca de Putin". Escuchar la página Escuchar la página

Maria François, representante de La Republique en Marche, el partido de Emmanuel Macron, ha dicho en una entrevista en Boulevard de Radio Euskadi, tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que el actual presidente de Francia "no tiene la victoria asegurada" y que "no será fácil". "Los extremos están ganando en toda Europa. Haremos todo para ganar, pero no va a ser fácil", advierte.

François cree que Marine Le Pen, candidata ultraderechista de Agrupación Nacional, ha dado una imagen "un poco más fácil y menos extremista" en estas elecciones, gracias a que en frente tenía a Éric Zemmour, "lo peor de lo que se puede oír y leer". Pero la representante vasca de LREM advierte de que Le Pen "sigue siendo extrema derecha" y sus propuestas pasan por "combatir la inmigración". "La gente sabe que si pasa Le Pen, Francia saldría de la OTAN y de la UE y estaría más cerca de Putin", ha dicho.

La representante socioliberal reconoce que una parte del voto socialista ha ido a parar al "insumiso" Jean-Luc Mélenchon, pero gran parte recabaron en Macron en las anteriores preseidenciales. "Seguimos trabajando para que la gente de Los Republicanos y del Partido Socialista puedan reunirse con nosotros", asegura François, en un proyecto que no es "ni de derechas ni de izquierdas".

François cree que en el próximo debate entre Macron y Le Pen se verán "dos visiones totalmente diferentes" y que la representante ultraderechista mostrará "cuál es su verdadero objetivo".

Los resultados en Ipar Euskal Herria, donde Macron se ha impuesto con Mélenchon por delante de Le Pen, no han sorprendido a François, pues "aquí sabemos que la gente es generosa y democrática, y hubiese sido muy difícil que Le Pen fuera segunda". Ahora toca "dialogar y escuchar" a los votantes de Mélenchon, "gente que necesita ayuda cotidiana, que ha visto las materias primas subir, la gasolina… Nosotros hemos ayudado mucho con los salarios muy bajos y vamos a seguir con ello".