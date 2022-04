Política ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Laura Garrido: "De momento no hay imputados en el Ayuntamiento de Madrid; en el Gobierno de Sánchez, tres" Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Publicado: 19/04/2022 09:30 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 10:33 (UTC+2) Según la secretario general del PP vasco, habría que revisar los contratos de todas las administraciones, incluidas las del Gobierno Vasco. Por otra parte, en respuesta a Andoni Ortuzar ha calificado de "insulto" comparar las situaciones de Ucrania, Sáhara y Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, en Euskadi Irratia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la secretaria general del PP vasco y parlamentaria por Álava, Laura Garrido, ha subrayado que de momento ninguna persona del Ayuntamiento de Madrid ha sido imputada por el caso de las mascarillas, y que por contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez han sido imputados por contratos durante la pandemia.

En este contexto, Laura Garrido cree que habría que revisar no sólo los contratos del Ayuntamiento de Madrid, sino de todas las administraciones, incluidas las del Gobierno Vasco. "Seguramente si analizáramos los contratos de todas las administraciones encontraríamos cosas raras", ha añadido.

Así las cosas, ha informado que el grupo PP+Cs solicitará en breve información al Gobierno Vasco sobre los contratos firmados.

Por otra parte, Laura Garrido ha respondido a las palabras del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en el Aberri Eguna, y ha asegurado que es un "insulto" comparar las situaciones de Ucrania, el Sáhara y Euskadi.

Tras la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia del PP, en Euskadi también se celebrará un congreso autonómico aunque de momento no hay ninguna fecha establecida. De todas formas, no cree que Alfonso Alonso vuelva a la primera línea de la política: "De momento, y por lo que yo sé, su intención no es volver a la política".

En otro orden de cosas, Laura Garrido ha negado que el PP haya traspasado una línea roja al formar gobierno con Vox en Castilla y León. Además, no descarta repetir esta fórmula para formar un futuro Gobierno en España: "Tendríamos que poner en común los proyectos y las medidas y tomar decisiones en consecuencia".