Política Espionaje político El Gobierno de España asegura que "no tiene absolutamente nada que ocultar" en la cuestión de Pegasus O.P. | EITB Media Publicado: 19/04/2022 14:36 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 15:11 (UTC+2) La portavoz del Ejecutivo insiste en el carácter democrático de derecho del Estado español. Ni confirma ni desmiente que el CNI haya utilizado el sistema Pegasus, apelando a que hay temas de los que no puede dar cuenta, "por que, por ley, deben ser tratados en secreto". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Isabel Rodríguez, hoy. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La ministra de Ordenación Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha asegurado que en la cuestión del presunto espionaje a políticos independentistas, el Gobierno no tiene "nada que ocultar, absolutamente nada".

Así lo ha subrayado en respuesta a las preguntas de periodistas en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, donde además ha insistido en el carácter democrático y de derecho del Estado español: "El Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país. Insisto, España es un Estado democrático y de derecho donde se respetan escrupulosamente los derechos y las libertades individuales", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que "en este país no se espía, no se intervienen conversaciones, ni se intervienen informaciones, si no es al amparo de la ley y el derecho"; subraya que la garantía democrática es "plena" y que cualquier limitación de los derechos fundamentales debe estar precedido por un requerimiento y una decisión judicial motivada.

Ha mostrado la total disposición del Gobierno de España a colaborar "al máximo" con la justicia, "si así se nos requiere desde los tribunales".

Preguntada por si puede asegurar que el CNI no hizo uso del sistema Pegasus, Rodriguez ha apelado a la Ley de secretos oficiales: "Hay temas de seguridad nacional que son materias clasificadas y asuntos secretos, de los cuales no puedo dar cuenta por que me lo prohíbe la ley".

Sin responder a si el Gobierno comparecerá para dar explicaciones sobre el tema, Rodríguez ha informado de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado una comparecencia en sede parlamentaria a petición propia para abordar cuestiones de su ministerio, entre las cuales se enmarcaría el presunto espionaje político si así lo solicitasen los representantes políticos.