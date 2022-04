Política Entrevista en Radio Euskadi Fanjul pide activar la Comisión de Secretos Oficiales y descarta crear una nueva para investigar el espionaje Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 22/04/2022 10:11 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2022 10:42 (UTC+2) Sobre una posible renovación en el PP vasco, la diputada 'popular' ha asegurado que si Iturgaiz "decide dar un paso al frente, tendrá el apoyo de todos". Escuchar la página Escuchar la página

Fanjul, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media

La diputada del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, ha pedido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, activar la Comisión de Secretos Oficiales para investigar el presunto espionaje político con Pegasus y descarta crear una nueva, como pretenden los grupos nacionalistas y Unidas Podemos.

Fanjul se ha mostrado "cauta" al ser cuestionada sobre el caso, y no ha querido entrar a valorar si el propio PP podría haber sido espiado o sobre quién podría haber ordenado las escuchas. "Es aventurado decir nada, quiero ser prudente", ha añadido en una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

Respecto a las amenazas de los grupos catalanes de retirar el apoyo al ejecutivo de Sánchez si no se aclara el asunto, la diputada considera que "son amenazas al aire", ya que, en su opinión personal, tanto PSOE-Unidas Podemos como ERC "son lo mismo" y a ambos "les interesa alargar esta legislatura porque saben que en las próximas elecciones no van a repetir".

En el contexto del nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijoó y sobre si es necesaria una renovación en el seno del PP vasco, la diputada vizcaína ha sostenido que siempre es bueno "renovar estructuras" y que si Carlos "Iturgaiz decide dar un paso al frente, tendrá el apoyo de todos" porque "nos ha dado cariño y eso se nota". Así, ha deslizado que no apoyaría una posible candidatura de Alfonso Alonso, ya que apuesta por "una candidatura única".

Por último, cuestionada por la petición del PNV a PP y PSOE de aplicar un cordón sanitario entorno a Vox, ha manifestado, no sin ironía, que le parece "maravilloso que el PNV dé lecciones a los demás". Según Fanjul, el PNV debería "primero aplicarse sus palabras, porque a mi me gustaría que se alejase de Bildu, del PSOE, de Unidas Podemos o que dejara de apoyar a un gobierno que nos machaca. También me gustaría que tomara ejemplo de Ayuso y que no se enfadara con empresarios vascos por asistir a un desayuno".