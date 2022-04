Política Espionaje político Sánchez asegura que va a "rendir cuentas" por el caso de espionaje político Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 27/04/2022 09:32 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2022 11:35 (UTC+2) El presidente del Gobierno de España dice tener voluntad de que se esclarezcan los hechos con "transparencia, rendición de cuentas y atendiéndonos a la legalidad". Para ERC, el espionaje es "terriblemente grave" si fue ordenado por el Ejecutivo y "aún más terriblemente grave" si no lo ordenó. Escuchar la página Escuchar la página

Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno de España. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak "kontu emango du" espioitza politikoaren auzian, Sanchezen arabera

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha asegurado que rendirá cuentas con "transparencia, rendición de cuentas y atendiéndonos a la legalidad" en el caso de espionaje político, en referencia al proceso de "control interno" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la sesión de control en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado a Sánchez si su Ejecutivo piensa investigar el caso de espionaje a activistas, periodistas, abogados y políticos independentistas catalanes y vasco.

Según Sánchez, el Gobierno de España ha manifestado "su voluntad a que se esclarezcan los hechos", así como su "firme voluntad con el diálogo y de superar" la crisis política en Cataluña. "Le pediría que reconstruyéramos esa confianza", le ha pedido a Rufián.

Para el líder independentista, no cabe duda de que el Estado español "ha espiado, espía y espiará de forma alegal", como le han reconocido los cargos del Ministerio de Interior de gobiernos del PSOE y del PP. "La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron", ha dicho. En palabras de Rufián, el espionaje es "terriblemente grave" si fue ordenado por el Ejecutivo y "aún más terriblemente grave" si no lo ordenó, "porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas" y, entonces, "las cloacas se llenan de ratas, y las ratas se lo comen todo".

Sánchez ha incidido en que todas las acciones del CNI se han hecho "atendiéndose a la ley".

La respuesta del Gobierno es "insuficiente" para EH Bildu

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, también ha defendido las medidas anunciadas por el Gobierno para "esclarecer la verdad", a una pregunta de Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu.

Bolaños ha defendido que el CNI haya abierto un "ejercicio de control interno", que podrá se podrá valorar en la comisión de secretos oficiales; que el Ejecutivo colaborará con las acciones del Defensor del Pueblo, que actuará de oficio, y que desclasifique documentos a petición judicial.

Para EH Bildu, las medidas son insuficientes. "No estamos hablando de solventar en una comisión de secretos, estamos ante el mayor escándalo de las últimas décadas", ha dicho Iñarritu, que ha pedido medidas más "contundentes para depurar responsabilidades" porque no quiere que el Gobierno "se vaya a pique y venga la ultraderecha".

Bolaños asegura que en el seno del Gobierno "no prejuzgamos" y tienen la conciencia tranquila. "El Gobierno merece continuar", ha dicho, en referencia a la posible pérdida del apoyo de los independentistas.

El PNV cree que la comisión de secretos no resolvería nada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha explicado que "todo lo relativo al CNI, sus medios y su personal" está protegido por el artículo de la ley 11/2002, y se ha vuelto a remitir a la comisión de secretos oficiales. "Ojalá constituyamos pronto esa comisión y podamos hablar de Pegasus. Muchos se quedarían sorprendidos", ha dicho.

El diputado jeltzale opina que la comisión no resolvería nada, y ha pedido cambiar tanto la ley de secretos oficiales como la del CNI. "Yo he estado ahí, y nunca se ha contado un secreto. No se va a solucionar nada con una mera sesión y dos ronditas de preguntas por cada portavoz", ha dicho.

Para Esteban, hay suficientes evidencias de espionaje, pues sería "increíble que un juez del Tribunal Supremo ordenara más de 60 escuchas individualmente y durante más de tres meses". "No se lo traga nadie", ha dicho, y ha pedido a Robles que aprueben una comisión de investigación y desclasifiquen los documentos. "¿Qué ha sido de la juez progresista que era usted? Estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo", le ha dicho a Robles, a la que ha acusado de ser "mera aplaudidora" de las fuerzas de seguridad.

La ministra le ha contestado que presente pruebas y que, como juez progresista, se escandaliza "de que usted libremente pueda hacer atribuciones sin ningún material probatorio, imputando no sé qué 63 espionajes con base en no sé qué informe y con base en no sé qué medio de comunicación".

Junts y CUP reclaman más investigaciones

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, cree que el Gobierno debe permitir una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido, ya que en caso contrario "todos serán cómplices". De hecho, ha señalado a Sánchez como "el máximo responsable" del espionaje al independentismo "mientras no se pruebe lo contrario".

Mireia Vahí, diputada de la CUP, ha insistido en que los medios de comunicación son los que están aportando información y ha compartido que este "escándalo" no se "arregla" con "un par de rondas" en la comisión de secretos oficiales. "Es un escándalo público y merece de explicaciones públicas", ha avisado poniendo en duda que el CNI cumpla la ley. "La única justificación que nos viene a la cabeza es que cuando se trata de salvaguardar la unidad de España todo vale", ha reconocido.

Robles ha lamentado en sus intervenciones no poder hablar abiertamente porque la ley impide dar detalles de las actuaciones del CNI, incluidos los programas que utiliza, y así defenderse de las acusaciones "sin pruebas" que lamenta que está recibiendo el centro de inteligencia.

"No se puede venir haciendo manifestaciones sin soporte probatorio. Estamos en un Estado de Derecho y todos estamos sometidos a la ley", ha advertido.