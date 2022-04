Política Sáhara Occidental El Parlamento Vasco rechaza la postura del Gobierno de España respecto del Sáhara Occidental O. P. | EITB Media Publicado: 27/04/2022 12:16 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2022 14:27 (UTC+2) Se ha aprobado una Proposición No de Ley presentada PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, en la que se reafirman en el apoyo a la causa saharaui y al respeto a las resoluciones internacionales y al derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Una delegación del pueblo saharaui ha estado hoy en el Parlamento Vasco. EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Eusko Legebiltzarrak gaitzetsi egin du Espainiako Gobernuak Mendebaldeko Saharari buruz hartutako jarrera

El pleno del Parlamento Vasco ha debatido hoy dos proposiciones No de Ley sobre la postura del Gobierno de España respecto del Sáhara occidental.

La primera ha sido presentada por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, en la que han pedido que el Parlamento Vasco rechace el apoyo del Presidente del gobierno español a la propuesta del reino de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara. Ha sido aprobada por 64 votos a favor, 10 en contra (PSE-EE= y 1 abstención (Vox).

Según las formaciones que han presentado la iniciativa, "el Estado español tiene una responsabilidad directa en el conflicto político del Sáhara Occidental", por lo que insta al Gobierno español a apoyar y facilitar activamente en la ONU, la UE y en el resto de Organizaciones Internacionales, una solución política conforme al Derecho internacional y a las resoluciones de la ONU, respetando un principio básico como es el derecho de la libre autodeterminación del pueblo saharaui, y pasando por reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RADS).

Al mismo tiempo, han instado a los gobiernos e instituciones a apoyar los esfuerzos del enviado personal para el Sáhara, Staffan de Mistura, destinadas a reanudar el proceso político de negociación entre las partes del conflicto.

En la presentación del texto, el portavoz de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha manifestado el apoyo incondicional de su grupo a la causa del pueblo saharaui y al Frente Polisario en su lucha de liberación nacional, "convencidos de que la estabilidad del norte de África no puede realizarse burlando la legalidad internacional y eliminando a un pueblo que lucha de forma valiente desde hace demasiadas décadas. No se puede hacer primar el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho", ha recalcado.

Josu Estarrona, representante de EH Bildu en la cámara se ha preguntado qué hay detrás del cambio de posición y la decisión unilateral del presidente Pedro Sánchez. "¿A cambio de qué? ¿Qué es tan importante para traicionar el compromiso, los anhelos y la confianza de los saharauis?".

La jeltzale Maitane Ipiñazar ha incidido en la idea del derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, "ni el Gobierno español ni el reino de Marruecos pueden decidir sobre el futuro del pueblo saharaui, son ellos y ellas los que deben decidir sobre su pueblo y su futuro", ha insistido.

Iniciativa del grupo PP+Cs

La iniciativa presentada por el grupo PP+ Cs (que no ha sido votada, por cuestiones de forma), se reafirma en "las declaraciones institucionales realizadas en los distintos órganos parlamentarios a lo largo de sus diferentes legislaturas en relación con la situación del Sáhara Occidental, el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y la celebración del referéndum y la condena de la vulneración de los derechos humanos en los Territorios Ocupados".

"Esta Cámara no se puede quedar callada ante el revés jurídico, político y diplomático que supone el reconocimiento unilateral por parte del presidente Sánchez a la propuesta que el Reino de Marruecos hizo en 2007- sobre una autonomía imposible ya que no hay soberanía- y que no está avalada por el derecho internacional ni por Naciones Unidas", señala.

El parlamentario popular Carmelo Barrio ha recordado "las horas de trabajo y de reunión aquí y en el desierto", y los encuentros estatales e internacionales y viajes a los campamentos de refugiados saharauis de Argelia, así como a los Territorios Ocupados por Marruecos del Sahara Occidental, en los que han participado muchos parlamentarios, con un denominador común y constante "el apoyo a la causa del pueblo saharaui y su libertad, y hoy lo queremos recordar sin tener que dar ningún paso atrás".

Ha recalcado que "si el Parlamento vasco ha tenido algún protagonismo en el apoyo a la causa saharaui, ha sido la sociedad vasca la que mejor ha expresado la solidaridad y el cariño hacia ese pueblo con el que España sigue teniendo una deuda después de 47 años ".

PSOE tilda las reacciones de "oportunistas"

El parlamentario socialista Txarli Prieto ha realizado una enérgica defensa de la postura adquirida por el Ejecutivo de Sánchez, afirmando que "el compromiso del Partido Socialista con una solución a la situación del Sáhara Occidental ha sido, es y será inequívoco".

Prieto ha hecho un repaso de las medidas de colaboración y ayuda prestada al pueblo saharaui, ha censurado el "pensamiento único" de la cámara y ha tildado las manifestaciones y reacciones surgidas a raíz de la carta enviada por Sánchez al rey marroquí, de "exageradas, oportunistas y ocultistas".

"Exageradas, porque se le acusa de suponer un revés jurídico al derecho internacional y porque puede ser una razón para la escalada de conflicto. Manifestaciones que solo pueden realizarse desde la ignorancia o desde la maldad. Oportunistas, porque cuando la crítica se hace en ausencia de reflexión y proporcionalidad, el objetivo no es la carta en sí, sino un desgaste intencionado; y ocultistas, porque no hay un solo termino, expresión y orientación de esa carta que no esté recogido en las resoluciones internacionales", ha dicho.

"Traición doble" según Vox

La representante de Vox, Amaia Martínez, ha tachado la concesión del Sáhara a Marruecos de "irresponsable e interesada".

La misiva supone una doble traición de Sánchez, "al pueblo saharaui de quienes somos potencia administradora y al pueblo español", por haber tomado la decisión de modo unilateral, "sin haber tenido el coraje ni siquiera de contrastar con su propio gobierno".