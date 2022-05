Reacciones de los grupos políticos al anuncio de que Sánchez y Robles fueron espiados con Pegasus

Euskaraz irakurri: Taldeen erreakzioak, Sanchez eta Robles ere Pegasusekin zelatatu zituztela iragarri ostean

Los dirigentes políticos no han tardado en reaccionar al anuncio que, por sorpresa, ha realizado hoy el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, sobre que los teléfonos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con el software Pegasus.

EH Bildu

El diputado de EH Bildu y uno de los dirigentes presuntamente espiados con Pegasus, Jon Iñarritu, considera que el anuncio realizado hoy por el Gobierno español "es una cortina de humo" y ha pedido al ejecutivo que actúe "con la misma contundencia" ante todos lo casos, ya que "todos son igual de graves".

Si lo sabían desde hace meses y lo hacen público ahora convendremos que es una cortina de humo, ¿no? ¿Por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje masivo a decenas de independentistas? ¿En ese caso no es un ataque externo? Todos son igual de graves. https://t.co/XgJvwtwt3D

El también diputado de la coalición soberanista, Oskar Matute, ha considerado necesario que se aclare, "para que no haya ningún atisbo de duda", que "esto no pueda ser parte de las cloacas del Estado, con un funcionamiento autónomo con independencia del Ejecutivo que rija el Estado español". Según Matute, "hay un elemento que de entrada chirría un poco: hasta lo que se nos habían dicho, el programa Pegasus solo se vende a Estados, que la empresa israelí propietaria del programa solo la transfería a Estados, y aquí se nos sugiere un ente externo al programa".

ERC

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado "la doble vara de medir" del Gobierno español en un tuit: "Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya", ha añadido.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha exigido responsabilidades políticas por el caso de espionaje con Pegasus a líderes independentistas "lejos de posibles coartadas". En un tuit, Junqueras ha considerado que "por el bien de la democracia, es necesaria la máxima transparencia para esclarecer todos los hechos".

És evident que l'estat espanyol ha dut a terme un espionatge massiu i il·legal sobre tot el moviment independentista. Per això, i lluny de possibles coartades, exigim responsabilitats polítiques. I pel bé de la democràcia, cal la màxima transparència per esclarir tots els fets.

Más irónica, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también ha reaccionado al anuncio en otro tuit: "Moncloa dice que Moncloa ha sido espiada por la Moncloa con Pegasus que tiene la Moncloa. Ahora, las responsabilidades políticas no las tomará Moncloa".

Junts

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha expresado sus sospechas sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez esté haciendo una "maniobra" para pasar "de verdugos a víctimas" de espionaje político. "Sánchez y Robles dicen ser espiados. Ahora sí que es un tema muy grave. Cuando solo afectaba al independentismo, la ministra lo justificaba. ¿Es la evidencia de que no hay que limpiar las cloacas por si las puedes usar? ¿O una maniobra para pasar de verdugos a víctimas? ¿Bye CatalanGate? No cuela", ha afirmado Borràs.

Sánchez i Robles diuen ser espiats. Ara sí que és un tema molt greu, quan només afectava l'independentisme, la ministra ho justificava.És l'evidència que no cal netejar les clavegueres per si les pots usar? O una maniobra per passar de botxins a víctimes? Bye CatalanGate? No cola