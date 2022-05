Política Entrevista en Radio Euskadi Garrido dice que Euskadi "ha perdido su atractivo": "Ya no es que no vengan, sino que los de aquí se van" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 13/05/2022 10:20 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2022 11:07 (UTC+2) La secretaria general del PP vasco reclama al lehendakari utilizar el "instrumento tan valioso" que es el Concierto Económico para bajar impuestos, y critica que el Gobierno Vasco esté instalado "en la autocomplacencia, el conformismo y el victimismo". Escuchar la página Escuchar la página

Garrido, en los estudios de Radio Euskadi en Vitoria-Gasteiz. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: "Euskadik bere erakargarritasuna galdu du", Garridoren hitzetan

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, asegura que Euskadi ya no es "la tierra de acogida a la que todos querían venir" y que "ha perdido su atractivo, tal tal como apuntaban los empresarios", en referencia al informe de Zedarriak, que advertía de la pérdida de liderazgo de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). "Ya no es que no vengan, sino que los de aquí se van", ha lamentado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la también parlamentaria de la coalición PP+Cs ha sostenido que le "llama la atención que el PNV no esté utilizando el Concierto Económico", un instrumento que ha calificado de "valioso", "en un momento en que los empresarios necesitan que las empresas sean competitivas y se atraigan inversiones". Según ha denunciado, el Gobierno Vasco está "dando la espalda a los ciudadanos, los empresarios, los autónomos y los emprendedores".

Garrido se ha pronunciado de esta forma cuestionada por la intención anunciada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "galleguizar el PP vasco". Según ha defendido, lo que quiere el líder del PP es "trasladar su modelo de gestión, ya que es un ejemplo porque neutraliza los nacionalismos, Vox y Podemos y pone en el centro a los ciudadanos". No obstante, ha aclarado que el modelo "atiende a las peculiaridades y singularidades de cada comunidad", que en el caso de Euskadi, pasan por el Concierto Económico.

Cuestionada por la petición del lehendakari de ser más proactivos, Garrido ha defendido que "para pedir confianza, hay que ganársela" y ha criticado que el Gobierno Vasco está "instalado en la autocomplacencia, el conformismo y el victimismo", al tiempo que le ha pedido "más autocrítica, porque se la están pidiendo".

Por último, se ha pronunciado por la decisión de Amazon de no instalarse en Oiartzun (Gipuzkoa), algo con lo que "perdemos todos", según ha dicho. Asegura que habría que analizar los motivos, que ha desligado de la presión ejercida por los pequeños comercios de la localidad guipuzcoana, y ha apuntado que el Gobierno Vasco "tiene sus competencias ahí, ya que habría que conciliar las diferentes dimensiones de economía" para generar atractivo.