MÓDELO DE ESTADO A DEBATE ¿Monarquía o república? Este sábado se celebra una consulta no vinculante, con 50 mesas en Hegoalde Eider Jauregi Oiartzabal | EITB Media Publicado: 14/05/2022 10:31 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2022 11:08 (UTC+2) La consulta organizada por Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República cuenta con el apoyo de Podemos, IU, el PCE y anticapitalistas, además de otras organizaciones ciudadanas y sindicales. Se han montado más de 700 mesas de votación en el conjunto del Estado y 15 en el extranjero.

Ciudadanos de todo el Estado español están llamados este sábado a manifestar si prefieren una monarquía o una república como modelo de estado en la consulta popular que ha organizado a nivel estatal la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República. Se han montado más de 700 mesas de votación en el conjunto del Estado, 50 en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Los organizadores defienden que "la mayoría de la población actual no tuvo la oportunidad de votar la Constitución de 1978, pero quién sí pudo hacerlo, no tuvo la opción de elegir sobre la forma de Estado. Por eso, hemos constituido una plataforma unitaria amplia y plural para impulsar una Consulta Popular Estatal para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre una de estas dos opciones" y animan a la ciudadanía a participar: "somos conscientes que esta consulta no podrá tener un carácter vinculante, pero es una vía de expresión, de participación ciudadana, y un acto democrático con el que podemos ejercer nuestro derecho a decidir sobre todo lo que nos incumbe".

La consulta, que no es vinculante, cuenta con el apoyo de Podemos, IU, el PCE y anticapitalistas, además de otras organizaciones ciudadanas y sindicales. Vox y PP han calificado la iniciativa de "ilegal".

Los puntos de votación estarán abiertos entre las 11:00 y las 15:00 horas.

