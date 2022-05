Política ENTREVISTA EN ETB Esteban: "Habría que revisar la inviolabilidad del rey, pero no hay voluntad para ello" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 20/05/2022 10:34 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2022 11:39 (UTC+2) Para el diputado jeltzale, los principales partidos españoles — PSOE y PP —, así como los grandes medios de comunicación, conocían perfectamente los movimientos del ahora rey emérito. "Nadie hizo nada, nadie dijo nada", ha declarado. Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Esteban (EAJ), hoy, en el programa "Egun On Euskadi" de ETB. Foto: EITB Media

Las polémicas suscitadas en torno al rey emérito Juan Carlos I no traerán consigo un "cambio jurídico extraordinario", en opinión de Aitor Esteban portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados de España, porque "no hay voluntad para ello ni por parte del PSOE, ni por el PP".

Entrevistado en el programa "Egun On Euskadi" de ETB1, el diputado jeltzale ha considerado urgente revisar "qué límites tiene la inviolabilidad del rey y cuáles no en la Constitución española". "Si se toman los manuales de derecho público, la inviolabilidad está pensada para que las instituciones estén protegidas, pero no la práctica en el ámbito privado. Evidentemente, hay que revisar esta parte de la jurisprudencia, pero no hay voluntad de hacerlo ", ha concluido.

Asimismo, Esteban ha asegurado que "lo más grave de todo esto" es que "nada se ha aclarado" sobre los presuntos delitos cometidos por el rey emérito y que "no se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir". "No se ha aclarado nada sobre su dinero. ¿De dónde sacó el dinero? Y no solo eso, también se ha normalizado que un jefe de Estado se dedique a negocios privados ", ha precisado.

Por otro lado, preguntado por el caso Pegasus, Esteban tampoco espera "demasiadas aclaraciones". Reconoce que ha habido "algunos movimientos" y confía en que "llegarán más pasos". Se trata de "un tema muy delicado", ha dicho, que pasará "sin desmasiadas aclaraciones en el Congreso".

Sobre la necesidad de adaptar la ley que regula la actuación de la Agencia Española de Inteligencia (CNI), ha recordado la proposición de ley presentada por el PNV. "Hemos propuesto una serie de medidas y a ver si nos hacen caso. De momento, no hemos visto ningún movimiento ", ha asegurado.

El diputado del PNV también se ha referido al actual panoroma político. Opina que los resultados de las elecciones andaluzas previstas para junio abrirán paso a diferentes decisiones importantes, pero no cree que el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez tenga en mente adelantar los comicios generales.

Por último, a la pregunta lanzada por el secretario general de ELA Mitxel Lakuntza sobre la postura que adoptará el PNV ante los posibles recortes que puedan venir en materia de pensiones, Esteban le ha respondido que "los jeltzales van a ser tan firmes como siempre" para garantizar unas pensiones dignas.