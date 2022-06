Política eh bildu Eva López de Arroyabe pide grandes acuerdos para que Álava sea "un lugar mejor" agencias | eitb media Publicado: 04/06/2022 17:42 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2022 18:05 (UTC+2) La candidata de EH Bildu a diputada general de Álava ha presentado este sábado su candidatura, y ha abogado por "otro modelo de sociedad". Escuchar la página Escuchar la página

La candidata de EH Bildu a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe, ha presentado este sábado en Araia su candidatura, donde ha abogado por "buscar soluciones urgentes para quienes ven cómo día a día empeora su calidad de vida".

"Miro al futuro, porque EH Bildu nació para mirar al futuro. Nació como una confluencia de diferentes para ofrecer un país soberano donde las personas sean el centro, donde la libertad con mayúsculas esté en el centro y donde otro modelo de sociedad sea posible", ha valorado.

En este sentido, se ha comprometido a poner todo de su parte para que "este sueño se haga realidad, porque el gran reto es hacer de Araba un lugar mejor". "Un lugar que garantice vidas dignas hoy y se prepare para ofrecérselas, también, a las futuras generaciones. Se lo debemos", ha asegurado.

A su juicio, el territorio se enfrenta a grandes retos como son el climático o el demográfico, aunque ha hecho especial hincapié en buscar soluciones urgentes para quienes ven cómo día a día empeora su calidad de vida.

Ha insistido en que las crisis múltiples, agravadas por la invasión de Ucrania, están provocando ya consecuencias económicas importantes en la sociedad y que, ante esta situación, es prioritario evitar el empobrecimiento y el incremento de las desigualdades sociales.

"También miro con preocupación al presente, a quienes tienen dificultades para adquirir los productos más básicos, quienes no pueden llenar el depósito de gasolina o quienes tienen que elegir entre comer o encender la luz y el gas. La ciudadanía y sus derechos no puede volver a ser pagana de esta crisis. No podemos dejar a nadie atrás", ha añadido.

La candidata a diputada general ha reivindicado además grandes acuerdos de país que permitan abordar esos grandes retos estratégicos. "Creemos que hemos perdido toda una legislatura y que vivimos en una constante improvisación donde no se dan soluciones. Debemos afrontar los problemas de hoy y ofrecer soluciones estructurales, y para eso necesitamos sumar fuerzas y articular nuevas alianzas políticas. Por eso reclamamos reflexiones compartidas y acuerdos de país", ha reivindicado.