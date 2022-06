Política Entrevista en Radio Euskadi Itxaso pide "diálogo social" para conjugar derechos laborales de interinos con derechos lingüísticos Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 07/06/2022 10:22 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 11:55 (UTC+2) El delegado del Gobierno español en Euskadi defiende el "derecho a la discrepancia" tanto en el seno del ejecutivo vasco como en el central y critica que "se dé por válido" cuando EH Bildu vota junto con el PP y cuando vota a favor del Gobierno "se ponga en tela de juicio". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Egonkortasun prozesuaren "desadostasunak elkarrizketa sozialaren bidez" konpontzeko deia egin du Itxasok

El delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, ha reclamado "diálogo social" en el proceso de estabilización iniciada en la administración vasca para conjugar derechos laborales del personal interino con los derechos lingüísticos de la sociedad. "Me gustaría que se hiciera un ejercicio de flexibilidad", ha dicho, y en ese sentido, ha invocado al diálogo social, ya que "las medidas son perdurables en el tiempo si son acordadas".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Itxaso ha sido cuestionado sobre la petición de Elkarrekin Podemos, PP+Cs y Vox de "más flexibilidad" en la exigencia de euskera al argumentar que "mucha gente" que lleva años trabajando en la administración se va a quedar fuera del proceso.

En otro orden de cosas, Itxaso ha reivindicado el "derecho a la discrepancia" tanto en el seno del Gobierno Vasco —en referencia a las diferencias surgidas entre el PSE-EE y PNV en algunas cuestiones— como en el ejecutivo central. "Siempre hay ámbitos de discrepancia y de coincidencia", ha sostenido; "otra cosa es que de más o menos morbo" o "hagan más ruido". Sobre la coalición de gobierno con los jeltzales, ha dicho que "hacia mucho tiempo que en Euskadi no gozábamos de tanta estabilidad, aprovechémosla", ha añadido.

En cuanto al gobierno formado con Unidas Podemos, ha asegurado que la "tónica predominante de la legislatura es un gobierno de coalición progresista que aprueba cada martes planteamientos que van avalados por ambas fuerzas y se consiguen, en general, los apoyos del bloque de investidura". Itxaso ha reducido a "excepciones" los casos que no ocurre así, como el de la reforma laboral.

Por último, y respecto al apoyo que reciben en el Congreso del grupo parlamentario de EH Bildu, el delegado del Gobierno español ha matizado que "los acuerdos no salen por cinco parlamentarios", y ha criticado la "oposición feroz" del PP. "Yo me pregunto sobre el hecho de que cuando EH Bildu vote a favor de una propuesta del gobierno, sus votos se deban poner en tela de juicio, pero cuando EH Bildu vota junto al PP, como es el caso de la reforma laboral, se dé por válido. Me niego a entender la política de este modo (...) tenemos un problema cuando a un grupo político solo se le permite votar en contra", ha denunciado.