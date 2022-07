Política Gobierno de españa Belarra garantiza la estabilidad del Gobierno español pero pide al PSOE cambiar de rumbo en materia de defensa Agencias | EITB Media Publicado: 06/07/2022 11:44 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2022 11:44 (UTC+2) La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales afirma que el gasto militar de España ya tiene "niveles récord" y pide priorizar la inversión social. En respuesta, la portavoz del Ejecutivo solicita a su socio "replantearse su posición" ya que hay guerra en Ucrania. Escuchar la página Escuchar la página

Belarra, en el Congreso. Foto de archivo: EFE

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que la estabilidad del Ejecutivo español está "garantizada" pese a las diferencias sobre la subida del presupuesto militar y ha defendido la conveniencia de mantener un "debate de fondo" con el PSOE sobre esta cuestión, dado que "cada euro que se destina a gasto militar es un euro menos para la sanidad o educación pública".

En declaraciones a TVE, ha remarcado que Unidas Podemos está decidida a completar la legislatura y que su objetivo es convencer a su socio, en foros como la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, de la necesidad de priorizar las políticas sociales de cara a los Presupuestos Generales, dado que a su juicio el gasto militar ya tiene "niveles récord" y "no es precisamente bajo".

Concretamente, ha subrayado que el gasto presupuestario en Defensa, que oscila sobre el 1,2 % del PIB, no refleja toda la inversión en este área al incrementarse con fórmulas como las ampliaciones de créditos extraordinarios, como la aprobada ayer en 1000 millones de euros y que no gustó a Unidas Podemos, por medio de fondos de contingencia, que luego no computan en las cuentas públicas.

De cara a la próxima reunión de la comisión de seguimiento de la coalición que solicitó ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Derechos Sociales ha explicado que trasladarán al Ejecutivo la importancia de "resintonizar" con la ciudadanía respondiendo a las prioridades sociales, como combatir la inflación en un momento "complejo" de legislatura".

Entretanto, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha dicho que "está bien" que los socios del ejecutivo hablen, pero que es mejor explicar lo que hacen y las medidas que se toman para paliar los efectos de la crisis, porque "quien nos necesita escuchar es la ciudadanía".

En declaraciones a RNE, ha restado importancia a la petición de convocar de forma urgente la mesa de seguimiento del pacto de coalición, para la que aún no hay fecha. Rodríguez ha insistido en que el asunto ha pasado por "todas las fórmulas" antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros, por lo que no había que negociar nada.

Rodríguez ha recordado que hay una guerra en Ucrania y que España decidió en su momento estar junto con el resto de la UE "del lado del estado agredido" y reforzar la alianza "y tenemos que asumir las consecuencias".

La portavoz ha recomendado a Unidas Podemos que se "replantee sus planteamientos" porque es compatible aumentar los gastos en defensa y mantener el estado de bienestar, porque el crecimiento del 2 % es para 2029 y "hay formas de ajustarlo".