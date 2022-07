Política Entrevista en Euskadi Irratia Laura Garrido: "Sánchez quiere lavar su imagen en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 08/07/2022 09:50 (UTC+2) Última actualización: 08/07/2022 10:20 (UTC+2) La parlamentaria del PP ha acusado al presidente del Gobierno de España de "ceder" ante EH Bildu para "mantenerse en el poder", y ha pedido a PSOE y PNV que "mantengan la exigencia con quienes no han condenado el terrorismo". Escuchar la página Escuchar la página

Laura Garrido, entrevistada en Euskadi Irratia. Foto: EITB Media

Laura Garrido (PP) ha recordado en Euskadi Irratia los días en los que ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, en 1997, y, en cuanto al homenaje que se realizará este domingo al concejal de Ermua asesinado, ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por llegar a acuerdos con EH Bildu.

Para la diputada popular, Sánchez llega a acuerdos con EH Bildu para "mantenerse en el poder": "Ha vuelto a ceder con las cosas que EH Bildu quería". La intención de la coalición, además, es "hacer valer la debilidad que tiene Sánchez para sacar adelante sus intereses partidistas". En este sentido, ha pedido al PSOE y al PNV que "mantengan la exigencia con quienes todavía no han condenado el terrorismo". "No podemos pasar página, como si aquí no hubiera pasado nada", ha añadido.

Cuando ETA secuestró y asesinó a Blanco, Garrido estaba en la organización juvenil del PP. Miguel Ángel "era un joven como nosotros. Defendía las ideas del PP en el Ayuntamiento, quería mejorar la vida de los vecinos, ese era su objetivo como concejal", ha recordado la parlamentaria. Igual que con otros asesinatos, el de Blanco llevó a Garrido a "renovar su compromiso por la libertad". "Teníamos claro que teníamos que defender algunas ideas porque si no nadie lo hubiera hecho", ha dicho.

La decisión de que la hermana de Miguel Ángel, Mari Mar Blanco, no intervenga en el acto del domingo, tal y como estaba planificado inicialmente, es "incomprensible e inaceptable" para Garrido. "Ella entendía que tenía que participar porque se trata de su hermano. Al final, Mari Mar Blanco intervendrá", explicó.

La parlamentaria popular ha destacado que su partido "recuerda a todas las víctimas, no sólo a las del PP, sino a todas las personas que han sido asesinadas por ETA". Frente a las críticas de Covite -que acusa al PP de utilizar a las víctimas-, ha defendido que han actuado "con coherencia, y vamos a seguir defendiendo la misma posición".