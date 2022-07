Política Estatuto de Gernika El Gobierno Vasco y el Ejecutivo español no avanzan en la concreción del calendario de transferencias Agencias | EITB Media Publicado: 29/07/2022 16:45 (UTC+2) Última actualización: 29/07/2022 17:24 (UTC+2) La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha expresado su "escepticismo" sobre la disposición real del Gobierno español de completar el Estatuto de Gernika, 43 años después de su aprobación. Escuchar la página Escuchar la página

La consejera Olatz Garamendi y la ministra Isabel Rodríguez. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak ez dute transferentzien egutegian aurrerapausorik eman

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha considerado "protocolaria" la reunión con la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, para hablar sobre transferencias, y no han avanzado en la concreción del calendario de las competencias pendientes acordado entre ambos Ejecutivos.

Por su parte, Garamendi ha expresado su "escepticismo" sobre la disposición real del Gobierno español de completar el Estatuto de Gernika, 43 años después de su aprobación.

Rodríguez ha viajado a Bizkaia junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para participar en una reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) con representantes de las comunidades autónomas, preparatoria de la presidencia española del segundo semestre de 2023.

La consejera Olatz Garamendi ha explicado en declaraciones a los medios que, aprovechando esa visita a Euskadi, había propuesto a la ministra una posterior reunión para tratar de aclarar "la parálisis" del proceso de transferencia de competencias que el Ejecutivo vasco y el de Pedro Sánchez ya habían acordado.

Sin embargo, ante los medios, la ministra ha considerado que esa cita era "meramente protocolaria" y ha asegurado que con la consejera mantiene "una relación magnífica y trabajo permanente".

Garamendi: "Yo no creo que fuera una reunión protocolaria"

"Yo no creo que fuera una reunión protocolaria", y el Gobierno Vasco "había trasladado en enero unas propuestas que no han sido objeto de respuesta" y por ello, "en la primera oportunidad que he podido estar con ella, se lo he pedido expresamente", ha manifestado Garamendi tras el encuentro entre ambas que ha durado media hora.

Ha reprochado que la ministra hubiera acudido sin propuestas para avanzar en la negociación de los asuntos pendientes. "Tengo la sensación de que están escondiendo, a través de argumentos jurídicos, una voluntad de no querer abordar esas materias", ha dicho.

"Tras tantos meses sin tener ningún tipo de respuesta, el escepticismo se impone" si bien, ha añadido, "confío en que los hechos me hagan cambiar de opinión" respecto a su "falta de voluntad" de dar cumplimiento "a la palabra dada".

Hasta la fecha el Gobierno de Pedro Sánchez ha argumentado "cuestiones jurídicas" que podrían contrastarse con el Gobierno Vasco, que dispone de razones "que avalan el anclaje en el Estatuto de todas esas materias" y requieren "de una negociación para ver cómo se concreta" la gestión de cada una de esas materias pendientes.

Garamendi ha asegurado que la ministra se ha comprometido a empezar a dialogar después del verano sobre la gestión del litoral y sobre migración y que quizás para octubre pudiera estar cerrado el traspaso de la gestión de trenes de cercanías, "aunque no ha concretado más".