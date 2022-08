Política Entrevista en Radio Euskadi Matute dice que "la tensión y la pelea es constante" con el Gobierno español, y que "ahora tocará" seguir Iker González | eitb media Publicado: 26/08/2022 10:14 (UTC+2) Última actualización: 26/08/2022 10:31 (UTC+2) El diputado de EH Bildu ha añadido que "todo lo que se está haciendo en este Gobierno, no es por su propia voluntad, si no porque le vamos empujando". Ahora, se abre un plazo de un mes para presentar enmiendas al decreto energético, aprobado como proyecto ayer en el Congreso. Escuchar la página Escuchar la página

Matute, en estudios de Radio Euskadi, en Bilbao. Foto: EITB MEDIA

Euskaraz irakurri: Matute: "Tentsioa eta borroka etengabekoa izaten da Espainiako Gobernuarekin, eta orain jarraitu behar dugu"

Óscar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ha indicado que "la negociación, la tensión y la pelea es constante" con el Gobierno español, y que "ahora tocará" seguir, de cara al mes de plazo que se abre para presentar enmiendas ante del decreto sobre ahorro y eficiencia energética que ayer se aprobó en el hemiciclo, finalmente como proyecto de ley.

En una entrevista realizada en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, Matute ha añadido que "todo lo que se está haciendo en este Gobierno, no es por su propia voluntad, si no porque le vamos empujando".

Según ha explicado el diputado de la coalición, en la línea con lo expresado ayer, hubo dos elementos que hicieron que finalmente dieran su voto a favor del decreto. "El primero es una consideración general", ante la situación de emergencia climática, para que "se acelerara el grado de cumplimiento de Kioto, Glasgow y París". "Eso se atendió, se alcanzó un acuerdo para que se acelere el grado de cumplimiento".

El segundo, que "las comunidaes autónomas contaran con más recursos, que la Comunidad Autónoma de Euskadi y de Navarra tengan más recursos para planificar y organizar desde su especificidad. A partir de ahí, decidimos dar luz verde".

"En EH Bildu estamos relativamente orgullosos de las cosas que vamos obteniendo" en Madrid, ha dicho. Matute, en ese sentido, ha explicado que "todo lo que se está haciendo en este Gobierno, no es por su propia voluntad, si no porque le vamos empujando". Si no fuera así, ha afirmado, "probablemente no habría habido escudo social, o todas medidas de protección que hicieron que la personas no vivieran en niveles de pobreza aún más sangrantes".