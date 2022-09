Política Acto nacional en Tolosa Sortu llama a "luchar en la calle e instituciones para hacer frente a las adversidades" Agencias | EITB MEDIA Publicado: 25/09/2022 13:48 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2022 13:48 (UTC+2) Así lo ha dicho su secretario general, Arkaitz Rodríguez, en el acto celebrado este domingo en Tolosa (Gipuzkoa) en el contexto del Gudari Eguna. Entre otros, ha recordado la memoria de los militantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi. Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, este domingo en Tolosa. Foto: EFE

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha llamado este domingo a "izar la bandera de la esperanza activa" y a "luchar en la calle e instituciones para hacer frente las adversidades".

Rodríguez se ha referido en estos términos durante el acto celebrado este domingo por Sortu en la localidad guipuzcoana de Tolosa bajo el lema "Nehork ez dio Eguri itxaropena kenduko" (Nadie va a quitarle la esperanza al alba).

El líder de Sortu ha subrayado la "importancia recobrar la esperanza activa para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos". "Esa esperanza nos la da la lucha", ha defendido.

Por ello, ha animado a los militantes "a seguir luchando por la liberación nacional y social de Euskal Herria". Rodríguez, que ha recordado en su intervención a los militantes "antifascistas" de ETA Juan Paredes Txiki y Ángel Otaegi, ha señalado que "en cualquier país de Europa serían objeto de homenajes institucionales, pero aquí su memoria es criminalizada".

En este sentido, ha opinado que ello es "señal de que aún no se ha realizado la ruptura democrática con el franquismo" y ha señalado que "sus sueños y su lucha siguen vivas" y "hoy gracias a la generación de Txiki y Otaegi, la situación de nuestro pueblo es mucho mejor".

"Gracias a su lucha hemos alcanzado derechos y libertades que entonces era impensables", ha subrayado, para añadir que, "sin duda alguna, nos encontramos más cerca de nuestros objetivos".

Rodríguez ha hecho hincapié en la "necesidad de revertir la situación especial que vivimos, como la emergencia climática, la creciente brecha entre ricos y pobres, el fin de la era de los combustibles fósiles baratos y frente a la involución política y la amenaza del fascismo".

"La lucha por la soberanía debe enfrentar todos estos retos", ha afirmado. A ello ha añadido que "esta situación tiene responsables, con nombres y apellidos". "Los responsables son el IBEX-35, la industria armamentística, los fondos buitre, la banca, Iberdrola, Petronor, las élites económicas y financieras", ha apuntado.

El dirigente de Sortu ha insistido en que "las responsables son las políticas neoliberales aplicadas en décadas y el capitalismo". En este contexto, Rodríguez, "frente a la resignación", ha señalado que Sortu levanta "la bandera de la esperanza; no de una esperanza naif, no de una esperanza banal, no". "Levantamos la bandera de una esperanza activa; la bandera de la organización y la lucha; la bandera de Txiki, Otaegi y tantas y tantas otras", ha sostenido.

A su juicio, "tan solo un pueblo bien organizado puede alcanzar sus objetivos" y el pueblo vasco "está determinado a alcanzar los suyos". Además, ha apostado por "poner en pie este país" y "activarlo" para hacer frente a los "colosales retos sociales y económicos" actuales.