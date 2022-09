Política Entrevista en Radio Euskadi Garamendi revela que Euskadi plantea asumir la competencia de líneas de tren que discurren fuera de territorio Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 28/09/2022 09:42 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2022 10:40 (UTC+2) La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco asegura que la negociación de la transferencia de ferrocarriles es "la única" abierta con el Gobierno español, y denuncia que desde el Ministerio "se sigue dudando de la viabilidad jurídica" de algunos traspasos ya anunciados. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Garamendi, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media 17:23 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EAEtik kanpo dauden trenbide batzuen eskumena ere bere egitea proposatu du Jaurlaritzak, Garamendiren ahotan

La consejera Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, ha avanzado que Euskadi ha propuesto al Gobierno español asumir la competencia de varios tramos ferroviarios, además de las anunciadas líneas de Cercanías Renfe, que no discurren únicamente por suelo vasco, como sería el de Bilbao-Balmaseda (Feve), que llega hasta La Robla (León), o el de Irun-Vitoria-Gasteiz, que pasa por la Sakana (Navarra). No obstante, ha subrayado que, pese a estar la negociación muy avanzada, "queda mucho por trabajar".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Garamendi ha criticado que "no hay avances" en materia de transferencias y que la "única negociación abierta" con el Gobierno español es la de la competencia de ferrocarriles, en la que está tomando parte "personalmente". Ha querido avanzar, pese a no entrar en detalle "por respeto a ambas partes", que Euskadi propone transferir, además de las líneas de Cercanías de Renfe (Bilbao-Santurtzi, Bilbao-Muskiz e Irun-Brinkola), la gestión de tramos ferroviarios que sobrepasan el territorio y también cuestiones de infraestructuras para la futura línea 4 del Metro Bilbao. Asimismo, no ha querido aclarar si las líneas de Renfe pasarán a manos de Euskotren, y ha mostrado su esperanza de que el traspaso se pueda realizar "a finales de este año". "Espero verlo, aunque no está en mis manos y la experiencia no me avala en esa actitud positiva", ha lamentado.

Entretanto, ha vuelto a denunciar que en el último escrito remitido la semana pasada por el Ministerio de Política Territorial al Gobierno Vasco se "volvía a hacer referencia a la viabilidad jurídica de las transferencias", algo por lo que deduce que sigue habiendo dudas al respecto. Según Garamendi, "ya es hora que desde el Ministerio se detallen cuáles son los problemas jurídicos que alude el Gobierno español, para que los conozcamos que nos podamos defender".

Ante la petición de "tranquilidad" trasladada por el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, en la negociación de los traspasos, Garamendi ha espetado que "Andueza habla de 11 transferencias, yo le respondo que han pasado 43 años".

Cuestionada por la subida salarial que el Ejecutivo central plantea para los funcionarios —algunas informaciones revelan que se propondrá un ascenso del 3,5 %— ha explicado que no ha recibido "ninguna comunicación" al respecto. Sin embargo, respecto a los llamamientos de algunos sindicatos a no cumplir el acuerdo estatal en Euskadi, la consejera ha opinado que "no es momento de generar más incertidumbre, sino de arrimar el hombro".

Por último, ha aclarado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están estudiando la última sentencia del TSJPV que anuló ayer el decreto por el que se amplió la exigencia del certificado covid durante las navidades pasadas por si se pudiera presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.