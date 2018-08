Política

Respuesta a la declaración

Basagoiti: 'Tienen que entender que no va a haber amnistía'

Redacción

02/06/2012

Respecto al comunicado de los presos de ETA, el presidente del PP vasco ha asegurado que "es lo de siempre". "Deben ser conscientes de que el País Vasco va seguir siendo España", ha asegurado.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho este sábado que el comunicado de los presos de ETA es "lo de siempre", y les ha advertido de que deben "ser conscientes de que no va a haber amnistía y que el País Vasco va seguir siendo España".

"Lo de siempre, más de lo mismo", ha opinado Basagoiti sobre el documento del colectivo de presos de la banda terrorista, que se ha declarado "consciente del múltiple dolor generado" por la violencia, pero ha vuelto a reivindicar la amnistía y ha repudiado el "arrepentimiento-delación", en referencia a las condiciones que ha establecido el Gobierno para abrir la vía de la reinserción.

Basagoiti ha insistido en que los reclusos de ETA "tienen que darse cuenta de que no va a haber amnistía ni impunidad". El líder del PP vasco ha insistido en que "la Constitución, el Estatuto y las condenas (a los terroristas) van a seguir siempre, y si no se dan cuenta no van a conseguir nada".

Basagoiti ha pedido a los partidos que "mantengamos la unidad en la exigencia a ETA de su desaparición, y no demos pábulo a los requerimientos de los presos en sus estrategias".