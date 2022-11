Sánchez anuncia una reforma para rebajar las penas por sedición

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.

Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha avanzado que esa proposición será presentada este viernes por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja.

El jefe del Ejecutivo ha defendido las decisiones "valientes y audaces" que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña, y en ese contexto ha justificado la proposición de ley que se presentará este viernes para homologar el Código Penal, ha dicho, a las principales democracias europeas.

El delito de sedición, que ha recordado que fue redactado en 1822, será modificado y pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados", lo que considera "un paso definitivo" para la modernización de estos tipos delictivos.

Sánchez ha negado que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado y ha recordado que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma.

Pero en las últimas semanas ha dicho que ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición.

Ha asegurado que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Ejecutivo español y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española.

"Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito", ha recalcado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la eliminación del delito de sedición es "un paso indispensable en la desjudicialización".

"Seguimos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum. Para resolver el conflicto político y por la libertad", ha subrayado Aragonès.

L'eliminació del delicte de sedició és un pas indispensable en la desjudicialització. Continuem treballant per acabar completament amb la repressió i poder votar en un referèndum. Per resoldre el conflicte polític i per la llibertat.

Esquerra Republicana (ERC) ha valorado "muy positivamente" la reforma del delito de sedición y ha indicado que es "un gran paso adelante" e "imprescindible" para acabar con lo que consideran "conflicto" entre España y el Gobierno de Cataluña.

Según han informado fuentes de la formación presidida por Oriol Junqueras, la reforma de la sedición "no hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos" y han defendido la apuesta de ERC por "la vía negociada" para poner fin a "la represión".

Por su parte, Junqueras ha celebrado en Twitter que "avanzar en la desjudicialización siempre es positivo, porque aporta justicia allá donde existe injusticia". "Por eso, los republicanos y republicanas celebramos la eliminación de la sedición. Y seguiremos trabajando la senda de la negociación política para alcanzar la amnistía y la autodeterminación", ha apuntado.

Avançar en la desjudicialització sempre és positiu, perquè aporta justícia allà on hi ha injustícia. Per això, els republicans i republicanes celebrem l'eliminació de la sedició. I seguirem treballant la via de la negociació política per assolir l'amnistia i l'autodeterminació.