Política

'Pacto constitucional'

Jesús Eguiguren (PSE) pide una 'Constitución para Euskalherria'

Redacción

09/06/2012

El presidente del PSE-EE asegura que "ama" a España y reclama para la siguiente legislatura un "pacto constitucional donde renunciamos a la independencia, pero tengamos dos constituciones".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha reclamado una "Constitución para Euskalherria", para lo que ha alegado razones históricas y ha añadido que la siguiente legislatura vasca debe ser la de una Constitución propia para los vascos. "Un pacto constitucional donde renunciamos a la independencia, pero tengamos dos constituciones, las propia de los vascos y la española de 1978", ha precisado.

En un artículo publicado en el diario El Correo, Eguiguren denuncia que los padres de la Constitución española han sido "traicionados", ya que la Carta Magna fue para integrar y 30 años después España tiene "problemas de desintegración".

En este sentido, apunta que "una Constitución para Euskalherria y olvidarnos de Euskadi, es la garantía de la unidad de España. No porque nos vayamos los vascos. Pero si Cataluña se siente discriminada , será independiente el día que quiera".

Tras señalar que los vascos no pudieron hacer la Transición por culpa del terrorismo, manifiesta que "ahora nos toca hacerlo y lo haremos si nos tratan como una nación que tiene derecho a la Constitución. En ese caso, seremos la garantía del resurgir de España. En caso contrario, antes de una década, Cataluña será

independiente".

"He escrito esto por amor a España y porque no quiero dejar de ser ciudadano español. Pero sólo si me reconocen la nacionalidad vasca. Si no se rectifica en una década, la desintegración de España será una realidad. Cada uno que asuma sus responsabilidades", concluye.