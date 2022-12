Política ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI Maya sobre su candidatura a la Alcaldía de Pamplona: 'Me puse como plazo hasta Navidades y lo voy a mantener' O. A. | EITB Media Publicado: 02/12/2022 09:05 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2022 10:22 (UTC+1) El alcalde de Pamplona está convencido de que si se repiten las mismas mayorías en las próximas elecciones municipales el alcalde será Joseba Asiron (EH Bildu). "Veo al Partido Socialista muy entregado a Bildu", ha subrayado. Escuchar la página Escuchar la página

Enrique Maya y Xabier García Ramsden. Foto: Radio Euskadi

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, no ha decidido todavía si repetirá como candidato a la Alcaldía de Pamplona: "No lo sé, me puse como plazo hasta Navidades y lo voy a mantener". "No estoy haciendo teatro, si digo estoy valorando, estoy valorando", ha añadido.

El programa "Boulevard" de Radio Euskadi se ha desplazado hoy a los estudios de EITB en Pamplona y Xabier García Ramsden ha entrevistado, entre otros, a Enrique Maya.

Enrique Maya ha señalado que hoy en día no descarta nada, pero ha reconocido que "la política local tiene su dureza" y que pesan la familia y el paso de los años. Además, ha señalado que está valorando factores personales y políticos. En todo caso, Enrique Maya ha agradecido al presidente de UPN (Javier Esparza) que sea él quien lo decida. "Me siento profundamente respetado y no tengo ninguna queja", ha zanjado.

El alcalde de Pamplona está convencido de que si se repiten las mismas mayorías en las próximas elecciones municipales el alcalde será Joseba Asiron (EH Bildu). "Veo al Partido Socialista muy entregado a Bildu", ha subrayado. Por ello, ha destacado la importancia de lograr la mayoría absoluta en Pamplona "para que no tengamos que depender de nadie".