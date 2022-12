Política delito de malversación Podemos no firmará la enmienda para rebajar la pena de malversación agencias | eitb media Publicado: 12/12/2022 12:58 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2022 13:07 (UTC+1) Unidas Podemos ha aclarado que tienen dudas sobre su aplicación por parte de los jueces. No obstante, facilitarán que salga la ley. Escuchar la página Escuchar la página

El grupo parlamentario Unidas Podemos se ha mostrado en contra de firmar la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación, acordado por el PSOE y ERC, porque tienen dudas sobre cómo lo aplicarían los jueces. No obstante, facilitarán que la ley salga adelante, aunque no hayan revelado si lo apoyarán o no. Fuentes de Unidas Podemos han aclarado que no van a firmar la enmienda ya que podría tener efectos en casos de corrupción.

El respaldo de Unidas Podemos es necesario para que salga adelante esta enmienda que retoca el delito de malversación, una posición que los morados han evitado adelantar.

PSOE y Unidas Podemos iban a presentar este lunes en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal. Sin embargo, el grupo parlamentario ha terminado desmarcándose de la enmienda.

Asimismo, han asegurado que no dejarán que "una ley tan importante que contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional" descarrile en la ponencia que se celebra esta tarde del lunes.