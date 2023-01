ERC se muestra satisfecha por la eliminación de la sedición "y sus implicaciones en materia antirrepresiva"

Euskaraz irakurri: ERC pozik agertu da sedizioa ezabatzeagatik "eta errepresioaren aurkako gaietan dituen inplikazioengatik"

Esquerra Republicana se ha mostrado satisfecha este jueves de haber dado pasos adelante "en materia antirrepresiva" a través de la derogación del delito de sedición. Los republicanos afirman en un comunicado que hoy se puede constatar que la reforma del Código Penal supone un beneficio colectivo, "no solo para el independentismo, sino para el conjunto de los demócratas".

Tal y como ha venido defendiendo ERC, la interpretación que el Supremo hizo de la sedición en la sentencia del 1 de Octubre abría la puerta a condenar otros movimientos pacíficos por este delito. Así pues, valora positivamente el reconocimiento, por parte del mismo juez Llarena, de que no hay ninguna sustitución del delito de sedición sino que se ha producido la eliminación efectiva, y aseguran que gracias a la misma está más cerca la "despenalización" de los hechos del 1 de octubre.

Los republicanos han apuntado reiteradamente que la entrada en vigor de la reforma "mejora las condiciones objetivas", ahora y a futuro, para todas las personas represaliadas. Es por ello que ponen de relevo la importancia de la negociación como mecanismo de resolución de conflictos, y arrecian su apuesta por esta vía.

Por eso, desde ERC han asegurado que seguirán batallando, tanto jurídica como políticamente, para "poner fin a la represión". Esquerra Republicana defiende la amnistía como la mejor herramienta para parar la represión derivada del 1 de octubre porque es "la vía que garantiza más justicia".

En relación a las implicaciones que el posicionamiento de Llarena puede tener en las causas abiertas de las personas exiliadas, ERC ha indicado que respetará todas las decisiones personales que se deriven.

En cuanto a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha asegurado desde Ginebra que esta información merece "una valoración política, jurídica y personal en profundidad", y ha pedido "prudencia".

"Cuando apostamos por la derogación de la sedición era exactamente para ganar derechos, libertades y democracia. Para poder defender con todos nuestros derechos el proyecto político y pacífico de la República Catalana", ha asegurado.

"Cuando apostamos por la derogación de la sedición era exactamente para ganar derechos, libertades y democracia. Para poder defender con todos nuestros derechos el proyecto político y pacífico de la República Catalana", ha asegurado.