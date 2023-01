Política Entrevista Illa a ERC sobre el referéndum: "No va a ocurrir" LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 16/01/2023 09:34 (UTC+1) Última actualización: 16/01/2023 10:17 (UTC+1) "Estamos cansados de dinámicas divisivas. No tiene sentido insistir. Cada vez es más menguante la sociedad catalana que no quiere seguir fortaleciendo los vínculos con España", ha destacado en una entrevista ofrecida a Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

El exministro de sanidad del Gobierno de España y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha sido entrevistado este lunes en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha analizado, entre otros temas, la situación política que vive a día de hoy Cataluña.

Preguntado por un hipotético regreso a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, se ha mostrado contundente: Según ha anunciado él mismo en Twitter no parece que tenga intención de hacerlo. Todos debemos de hacer frente a las consecuencias de nuestras decisiones, y lo digo desde el máximo respeto". Illa también se ha pronunciado sobre el referéndum que quiere pactar ERC, a quien ha respondido tajante que "no va a ocurrir".

"La sociedad está cansada de dinámicas divisivas. No tiene sentido insistir. Cada vez es más menguante la sociedad catalana que no quiere seguir fortaleciendo los vínculos con España. Tenemos que intentar buscar un punto de consenso, ese es el camino, ya que empeñarse en dinámicas divisivas no nos va a llevar muy lejos", ha señalado.

En ese sentido ha apostado por buscar consensos "que nos unan, no que nos separen". "La dinámica del diálogo está dando sus frutos en Cataluña, aunque falta abrirlo con los independentistas, que se niegan a ello", ha añadido. Así, ha ha apostado por mejorar el autogobierno.

Por último, y en relación a que Castilla y León pretende obligar a los y las sanitarias a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido del feto y una ecografía 4D, ha dicho que recibió la noticia con estupor: "Hay que respetar a las mujeres y su derecho a tomar la decisión que consideren oportuna. Han entrado en una senda que no acabo de comprender, pero no hay que permitirles que recorten derechos", ha concluido.