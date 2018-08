Política

Legalización de Sortu

Reacciones de los partidos vascos ante la legalización de Sortu

Redacción

21/06/2012

La mayoría de los partidos han celebrado la legalización de la formación abertzale.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado la legalización de Sortu por 6 votos a 5, por lo que la formación de la izquierda abertzale podrá concurrir a las próximas elecciones. Los partidos políticos han reaccionado de la siguiente manera a la decisión:



PNV

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha señalado este miércoles que la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu contribuye a "normalizar jurídicamente lo que era normal política e institucionalmente".

Erkoreka ha indicado que la resolución del Alto Tribunal "se ha hecho esperar demasiado", sobre todo después de que el mismo había sentado ya las bases jurídicas hace más de un año en la sentencia sobre Bildu. "Nada justificaba un retraso tan prolongado de una sentencia que ha de inspirarse en las mismas razones", ha insistido.



PSE-EE

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha considerado "una buena noticia" la legalización de Sortu, ya que contribuirá a "acelerar el proceso de fin de la violencia de forma definitiva" y a reforzar la convivencia. Asimismo, ha reclamado a sus responsables que "hagan realidad con los hechos las contundentes expresiones que

recogían sus estatutos".



Para el portavoz socialista, la decisión del TC "ha hecho oficial lo que ya es algo real y legal en la sociedad vasca". Por tanto, ha afirmado que esta resolución supone "una buena noticia" porque constituye "un síntoma evidente de que, a pesar de lo que dicen algunos, la democracia funciona".



PP

El secretario general del PP vasco y secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, ha manifestado que el PP "acata" la decisión del Tribunal Constitucional sobre Sortu, pero no la "comparte", porque cree que una legalización de estas características "no contribuye a que ETA se disuelva, entregue las

armas y reconozca el daño causado".

Aralar

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha afirmado que "la legalización de Sortu es un hecho positivo para la consolidación de la democracia y de la normalización social y, por lo tanto, para la paz". Asimismo, ha recordado que "quedan aún otros partidos que siguen siendo ilegales" y ha destacado que "debe revisarse su situación".

"Sin embargo -ha añadido-, el convencimiento de que el camino hacia la paz es completamente irreversible y de que el cese de la lucha armada es definitivo, la noticia de la legalización de Sortu nos impulsa a trabajar y plantear nuevas metas en el campo de las víctimas, los presos y la convivencia social".



E A y Alternatiba



Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba, socios de la izquierda abertzale en las coaliciones Bildu y Amaiur, se han congratulado por la legalización de Sortu, que en su

opinión era la "única decisión posible", aunque "ha llegado tarde".



En un comunicado, Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, ha dicho que la legalización de Sortu era "la única decisión posible, ya que la ciudadanía vasca no habría entendido ni aceptado otra que no oficializase lo que en Euskal Herria es una realidad social".



Ezker Anitza-IU

Ezker Anitza-IU ha considerado un "avance" en el "proceso" de normalización política en Euskadi la legalización de Sortu decidida hoy por el pleno del Tribunal Constitucional.

El coordinador general de esta formación de izquierdas, Mikel Arana, ha recordado, en un comunicado, que Ezker Anitza-IU siempre se ha opuesto a la Ley de Partidos, por la que fue ilegalizada Batasuna, y ha considerado que en el caso de Sortu "se estaba aplicando la ilegalización preventiva, lo que lo convertía en un esperpento jurídico".



UPyD



El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado que la legalización de Sortu es un "grave error, un despropósito y un insulto a los ciudadanos" porque "no ha condenado a ETA, no ha exigido a la banda que se disuelva ni desaparezca, no ha reconocido el daño causado y no ha pedido perdón".

Maneiro ha apuntado que, "al fin y al cabo, es una formación que no ha cambiado de actitud y no ha cambiado un ápice en todo este tiempo, por lo que su legalización nos

parece un grave error y un insulto a los ciudadanos".



Ezker Batua Berdeak

El portavoz de Ezker Batua Berdeak, José Navas, ha señalado, tras el fallo del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu, que esta sentencia "restablece un derecho de una parte de la ciudadanía que nunca debió ser cercenado".

En este sentido, Navas ha pedido que todas las formaciones políticas "pongan de su parte para recuperar la convivencia alterada por la Ley de Partidos".



UPN



UPN y PPN han acatado la decisión del Tribunal Constitucional de permitir la legalización de Sortu, mientras que Nafarroa Bai e Izquierda-Ezkerra han valorado positivamente el anuncio del TC. En concreto, el secretario general de UPN, Carlos García Adanero, ha manifestado que a los regionalistas les gustaba "más" la sentencia del Tribunal Supremo - que no autorizaba la inscripción del partido- porque "estaba mejor armada jurídicamente".



Nafarroa Bai

El portavoz de Nafarroa Bai en el Parlamento, Patxi Zabaleta, ha considerado que la legalización de Sortu es "una noticia muy buena" y ha resaltado que constituye "sin duda ninguna" la "reparación de unos derechos políticos que se estaban negando".



Geroa Bai

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha subrayado que la legalización de Sortu es "una buena noticia" que "hay que celebrar".



"Una noticia que no es sino la legalización de un partido que quiere hacer política en el terreno de la política", ha señalado Uxue Barkos al conocer que el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.