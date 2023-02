Política RADIO EUSKADI Iriarte afirma que se ve "pactando" con el PSE y Elkarrekin Podemos, "poniendo el peso en el contenido" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 13/02/2023 09:44 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2023 10:46 (UTC+1) La portavoz parlamentaria de EH Bildu y candidata a diputada general de Gipuzkoa ha recalcado que cualquier acuerdo que pacten estará dirigido a "hacer políticas de izquierdas" y "avanzar en la soberanía de este país". Escuchar la página Escuchar la página

Maddalen Iriarte, hoy en Radio Euskadi. Foto: EITB Media

"Sí me veo pactando con el PSE y Elkarrekin podemos. EH Bildu ha pactado con esas formaciones en otras instituciones. Somos de izquierdas, soberanistas y abertzales. Podemos pactar con formaciones que quieran hacer políticas de izquierdas y quieran avanzar en la soberanía de este país, pero para llegar a acuerdos siempre ponemos el peso en el contenido". Son palabras de la portavoz parlamentaria de EH Bildu y candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, al ser preguntada sobre futuros acuerdos tras las elecciones municipales y forales de mayo. "Lo que no vamos a hacer", ha añadido, "es cerrar acuerdos por hacernos con un sillón".

Entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Iriarte también se ha referido a la situación que vive Osakidetza y aunque no ha aclarado si EH Bildu se sumará a la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 25 de febrero, sí ha dicho que las reivindicaciones "se acercan a los planteamientos" de la coalición.

En ese sentido, cree que "Osakidetza necesita un análisis integral para saber que retos tiene" y "es el momento de hablar de la gobernanza del sistema de salud vasco". "Lo dicen los profesionales. Es una gobernanza vertical, no es una gobernanza cooperativa. Hay que plantear un cambio estructural, cambiar las cosas de raíz", ha subrayado.

En cuanto al proceso de matriculación que ha arrancado hoy para el curso 2023-2024, ha destacado que "las medidas adoptadas contra la segregación por el Gobierno Vasco son positivos y tienen que seguir por el mismo camino". Según la candidata a diputada general por Gipuzkoa, proteger al alumnado vulnerable y garantizar la diversidad es uno de los puntos más importantes del "histórico pacto educativo". "Hay que seguir dando pasos, pero hay que hacerlo con mucho cuidando... EH Bildu seguirá cuidando los contenidos de ese pacto educativo".

Finalmente, la portavoz parlamentaria ha hablado sobre la ley del "solo sí es sí", una norma que ha calificado de "importante y buena". Ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo y "no saquen los trapos sucios" entre ellos, para que no tengan que elegir "entre unos y otros" los partidos que han apoyado al Gobierno español esta legislatura. "Probablemente, lo que falta todavía es una cultura general porque somos muy punitivistas todos y probablemente nos da mayor seguridad el hecho de que una ley sea punitiva. Creo que hay muchos aspectos, como es este, en el que únicamente desde ese punto de vista no se va a arreglar la violencia que sufrimos las mujeres", ha matizado.