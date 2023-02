Política Navarra Pamplona contará con un nuevo panteón para víctimas de la guerra y del franquismo Agencias | EITB Media Publicado: 20/02/2023 19:04 (UTC+1) Última actualización: 20/02/2023 19:04 (UTC+1) Un nuevo convenio contemplará tres situaciones: que no haya sido posible la identificación de los restos, que no hayan podido ser entregados a sus familiares y que las propias familias los soliciten. Escuchar la página Escuchar la página

Cementerio de Pamplona. Foto de archivo: EITB Media

El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra van a construir un nuevo panteón en el cementerio de San José destinado a las víctimas de la Guerra Civil de 1936 y del franquismo en la Comunidad Foral.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, han suscrito un convenio de colaboración con ese objeto, en cumplimiento de la Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

El convenio establece que el Ayuntamiento recibirá del Gobierno toda la información sobre las exhumaciones que se hayan practicado o se practiquen en el futuro y dará sepultura a los restos.

Ambas instituciones organizarán periódicamente un acto de inhumación de los cuerpos recuperados, para dignificar a las personas víctimas de la violencia y trasladar la memoria de lo ocurrido a la sociedad, así como valores de paz, convivencia y respeto a los derechos humanos.

Estos restos se recuperarán de fosas de Navarra y contemplan tres situaciones: que no sea posible su identificación; que pese a ser identificados no hayan podido ser entregados a sus familiares o sus familias no hayan podido hacerse cargo de ellos; y que las familias de residentes en Pamplona fusilados e identificados los soliciten.