Política Acto en Arrasate La hija de Isaías Carrasco reprocha "falta de humanidad" a EH Bildu y Elkarrekin Podemos AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/03/2023 13:55 (UTC+1) Última actualización: 12/03/2023 14:13 (UTC+1) Sandra Carrasco ha criticado que representantes de EH Bildu no asistieran a un acto en memoria del concejal socialista asesinado por ETA, ni guardaran un minuto de silencio, "con la excusa de que nadie les había avisado". "Os queda camino por recorrer", ha lamentado. Escuchar la página Escuchar la página

Acto en memoria de Isaías Carrasco en Arrasate. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi "gizatasun falta" leporatu die Isaias Carrascoren alabak

Sandra Carrasco, hija del concejal socialista en Arrasate (Gipuzkoa) Isaías Carrasco, asesinado hace 15 años por ETA, ha lamentado que a algunos partidos como EH Bildu o Elkarrekin Podemos les sigue "faltando humanidad" y tienen aún "camino por recorrer", al tiempo que ha recordado lo "muy mal" que lo pasó su familia, a la que "arrebataron el futuro" en este municipio guipuzcoano tras el asesinato de su padre.

Ha señalado que el pasado viernes antes del Pleno en el Ayuntamiento de Arrasate se celebró un acto en memoria de Isaías Carrasco, pero los representantes municipales de EH Bildu "no asistieron" y luego tras el Pleno se guardó un minuto de silencio por su padre pero "rechazaron levantarse con la excusa de que nadie les había avisado". "Tuvieron la poca vergüenza de decir que había sido una cosa muy fea hacia ellos y que se sintieron incómodos", ha censurado.

"No os levantasteis porque no os dio la gana", les ha señalado. Asimismo, ha criticado que "a este hecho se le sumó una representante de Podemos que, sí se levantó, pero dijo sentirse triste porque no se había llevado a la Comisión de Convivencia". A ella le ha preguntado si cuando se colocó la placa en memoria de Isaías en el Ayuntamiento en 2018 no sintió tristeza al escucharles a ella y a su madre, "porque después votó en contra" de colocarla. "Ahí no sentisteis tristeza", ha recordado.

"De verdad qué pena, os sigue faltando humanidad y os queda camino por recorrer", ha opinado. No obstante, ha manifestado que no pierde la "esperanza de que la cosas cambien y ciertos partidos den pasos hacia la convivencia".

"Le asesinaron por ser socialista"

Carrasco se ha referido en estos términos en el homenaje que el PSE-EE ha rendido a su padre en Arrasate con motivo del 15 aniversario de su asesinato por ETA el 7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales de aquel año.

En el acto también ha intervenido el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, acompañado de una amplia representación de su partido y de familiares del homenajeado como su viuda Marian Romero. Sandra Carrasco ha agradecido, en nombre de su familia, el "cariño y apoyo" recibido en cada aniversario del asesinato de su padre. "ETA nos destrozó la vida hace 15 años, a él le arrebataron la vida y a nosotros el futuro como familia", ha denunciado, para añadir que después vinieron "años duros y complicados".

Andueza ha empezado su intervención recordando, una vez más, que "a Isaías le asesinaron por ser socialista", algo que "conviene no olvidar". "Muchas veces se tiende a decir incluso que cuando asesinaron a algún socialista lo hicieron porque pensaba diferente y pueden tener parte de razón pero tampoco es justo del todo", ha señalado, para añadir que "a Isaías, como a todos los socialista que asesinaron, no les asesinaron por ser socialistas y pensar diferente sino por no ser nacionalistas, un detalle que conviene tener en cuenta".