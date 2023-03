Política Cataluña Borràs: "La sentencia no hará que deje de luchar por la independencia" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 30/03/2023 13:41 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2023 14:02 (UTC+2) "No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará", ha asegurado en una declaración a las puertas del Parlament. Escuchar la página Escuchar la página

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha advertido este jueves de que la sentencia no hará que deje de luchar por la independencia: "Esta sentencia ni es firme ni es justa, y no me impedirá seguir trabajando por el único objetivo por el que entré en política, que es alcanzar la independencia de Cataluña".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión.

"No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará", ha asegurado en una declaración a las puertas del Parlament.

Petición de indulto parcial

La sentencia recoge una petición de indulto parcial al Gobierno por parte del TSJC para rebajar la pena a dos años de cárcel y, de esa manera, no tenga que entrar a prisión.

Al respecto, fuentes del Gobierno han indicado que si, llegado el momento, con sentencia firme, el tribunal correspondiente traslada esta propuesta de indulto parcial, la tratarán como cualquier otra. Ante todo han pedido "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales, y han destacado que la sentencia "aún no es firme".