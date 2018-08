Política

Mintegi: 'Otegi es un gran líder, pero quizá no el mejor lehendakari'

Redacción

04/07/2012

Como lehendakari, lo primero que haría sería "escuchar a todas las sensibilidades del país para establecer prioridades", entre los que ha destacado la situación económica y las libertades políticas.

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Laura Mintegi, ha afirmado que no cree "en absoluto" que se le haya elegido porque Arnaldo Otegi esté en prisión y ha considerado que el dirigente abertzale "es un buen líder, un excelente líder" para su formación política, pero "quizá no habría sido tampoco el mejor lehendakari" porque la persona que ocupe este cargo "tiene que tener una visión de país y no de partido".



En una entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi la candidata a lehendakari por Euskal Herria Bildu ha afirmado que si consigue ser lehendkari, lo primero que haría sería escuchar. "Muchas veces es lo que nos falta en este país, escuchar a la gente y a todas las sensibilidades", ha subrayado. "Principalmente en dos campos; en el campo económico y en el campo de las libertades políticas".



En este sentido rechaza la imposición. "Nunca impondría sin haber hecho el esfuerzo del consenso; la imposición siempre supone que el problema se mantiene ahí".



Mintegi ha afirmado que el consenso para su candidatura ha sido absoluto en las cuatro fuerzas que forman la coalición, "las cuatro habían pensado en mi para esta candidatura; todas ellas me tenían en mente y ha habido una confluencia natural". En este sentido ha afirmado que se siente muy cercana a todas las ideas que tienen los cuatro partidos de esta colación. Por eso, cuando se lo propusieron, "en menos de 24 horas dije que sí".

Aunque ha participado como candidata en las listas para otras elecciones, Mintegi ha matizado que nunca ha estado afiliada a ningún partido. "A mi me ha elegido la coalición y me parecería poco elegante afiliarme a ningún partido en estos momentos".



En este sentido, ha subrayado que no hace de portavoz de la izquierda abertzale, sino que es candidata de cuatro formaciones.

La petición del perdón es un concepto moral



Respecto a ETA y preguntada sobre si los 50 años de ETA han servido para algo, Mintegi ha respondido que "cuantificar es frivolizar una carga de sufrimiento enorme que arrastra este país y que no ha terminado todavía. Es muy frívolo plantar una respuesta de sí o no; tiene más matices. Nosotros hablamos de paz, y la paz se construye con, y no se impone contra. La paz es una arquitectura que vamos a tener que hacer entre todos", ha afirmado.



"La petición del perdón es un concepto del campo de la moral y de la subjetividad personal. A mí no me interesa el concepto del perdón. Cuando se pide, estás forzando a alguien a darlo o no. A la clase política lo que se nos tiene que pedir es que hablemos de conceptos políticos, no morales", ha subrayado.

Ha criticado duramente la encarcelación de Arnaldo Otegi. "Como país es muy duro ver que el hecho de reunirse para hablar de política te pueda mantener en la cárcel durante años".

Por último, uno de los objetivos de Euskal Herria Bildu es promover el euskera hasta que esté en igualdad de condiciones con el castellano. "Sumar nunca es malo y todo lo que suponga saber más es positivo".



Mintegi ha asegurado que está muy tranquila porque tiene "un equipo realmente bueno que en pocos días daremos a conocer. Ni soy la más importante ni soy imprescindible, proponemos el trabajo de equipo, de barrio y es el principal activo de la coalición que represento. Hemos sabido entendernos y formar un equipo, y no pretendo saber todo, pero vamos a aprender conjuntamente"