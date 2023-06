Política -

Entrevista en Euskadi Irratia

La diputada de EH Bildu y cabeza de lista por Gipuzkoa dice que se presentarán con ERC en el Senado, pero en solitario en el Congreso. "Son diferentes", ha argumentado. Aizpurua ha realizado una valoración "muy positiva" de la legislatura y destaca que han sabido "aprovechar la ocasión".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 12/06/2023 09:34 (UTC+2)

última actualización: 12/06/2023 10:27 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Aizpuruak berretsi du Sanchez berriro babestuko luketela, trukean "ardura eta leialtasuna" eskatuta

"Claro que sí, volveríamos a apoyar a Sánchez". Así de rotunda se ha mostrado hoy Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu y cabeza de lista por Gipuzkoa en la próxima cita electoral, cuestionada sobre si volverían a dar sus votos al dirigente socialista. "Ya sabemos cuál es la alternativa: el PP y la ultraderecha", ha argumentado. Sobre lo que pedirían a cambio, asegura que solicitarían "responsabilidad y lealtad" respecto al "modo de actuar" y a cumplir lo pactado.

EH Bildu ha presentado este fin de semana sus candidaturas para el 23J, con los mismos cabezas de lista que en 2019. En una entrevista concedida hoy al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Aizpurua ha explicado que se presentarán con ERC al Senado. Según ha explicado, la Cámara Alta trabaja "mirando a la territorialidad" y ambas fuerzas tienen "la experiencia" de esta pasada legislatura: "Somos un grupo y esta vez se ha decidido dar un paso más. Creo que es una buena decisión". Aizpurua considera que, "siendo optimistas y si somos primera fuerza en Gipuzkoa", lograrán los tres senadores —ahora tiene dos—. Sin embargo, EH Bildu se presentará en solitario en el Congreso, "son (cámaras) diferentes", ha argumentado. Para la Cámara Baja la previsión sería, según ha dicho, mantener el grupo parlamentario.

Respecto a la legislatura que concluye, Aizpurua ha realizado una "valoración muy positiva". En su opinión, EH Bildu "ha sabido aprovechar las ocasiones, no sé si es una cualidad o algo que hemos aprendido en el camino, pero no me ha quedado ninguna espina. Hemos aprovechado la oportunidad para hacer presión y hemos logrado buenas medidas para Euskal Herria y su ciudadanía".

La diputada de EH Bildu ha dicho no entender los vetos impuestos por Sumar a Podemos, en concreto, el de la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Personalmente la estimo mucho y tiene un gran valor político. La admiro por el aguante que ha demostrado, por haber aguantado todos los ataques y insultos en su contra", ha subrayado.

Por último, y cuestionada por la constitución de los ayuntamientos el próximo sábado, Aizpurua ha insistido en que no dan por perdido la opción de que Joseba Asiron sea alcalde de Pamplona o que Rocío Vitero consiga la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. "Pelearemos hasta el último minuto, porque creemos que se lo debemos al electorado. Las explicaciones las tendrán que dar otros, aunque poco argumento he oído yo. No explican por qué hay que quitar a Maddalen Iriarte (de la Giputación de Gipuzkoa) o a Rocío Vitero", ha denunciado.