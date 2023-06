Política -

Entrevista en Euskadi Irratia

Según el portavoz de EH Bildu, "lo dicta la lógica; no creo que nadie tenga la esperanza de lograr un cargo que no le corresponde". Sobre Gipuzkoa, dice que Iriarte "perderá" si se articula el "triplete" de PNV, PSE y PP. Urruzuno acusa al PNV de "blanquear y reforzar" al PP antes del 23J.

E.G.| EITB Media

publicado: 20/06/2023 09:42 (UTC+2)

última actualización: 20/06/2023 10:07 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Urruzuno: "Bermeon akordio politiko bat dugu, eta horren arabera, Alkatetza EH Bilduri dagokio"

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, no ve en peligro la Alcaldía de Bermeo, tras la dimisión del alcalde electo, Asier Larrauri. En las últimas horas, han surgido tiranteces entre la coalición soberanista y la plataforma independiente Guzan sobre quién debería liderar el gobierno local, ya que cada uno propone a su candidato. Sin embargo, Urruzuno considera que, en virtud del acuerdo político suscrito por ambas formaciones, la Alcaldía corresponde a la coalición soberanista. "Es lo que dicta la lógica, y no creo que nadie tenga la esperanza de lograr un cargo que no le corresponde", ha explicado.

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Urruzuno ha asegurado que el acuerdo político se "basa en ciertos contenidos, por lo que se reparten responsabilidades y cargos. Si se aplica el acuerdo, la Alcaldía corresponde a EH Bildu, y el primer teniente de alcalde sería de Guzan, y el segundo, de EH Bildu". Para quien no lo entienda, pondré otro ejemplo: ¿Si el lehendakari Iñigo Urkullu dimite, la Presidencia sería para Idoia Mendia? ¿No, verdad?", ha preguntado.

(Estamos trabajando para ampliar la información)