Yolanda Díaz: "No tengo duda de que habrá un Gobierno de coalición"

Pactos postelectorales

Entrevistada en 'La Voz de Galicia', la líder de Sumar ha adelantado que la negociación con Junts "será difícil", pero se ha mostrado segura de conseguirlo. No obstante, ha señalado los límites para el diálogo: "el marco constitucional y la legalidad vigente".

publicado: 30/07/2023 12:01 (UTC+2)

última actualización: 30/07/2023 12:03 (UTC+2)

La líder de Sumar Yolanda Díaz se ha mostrado convencida de que saldrá adelante un acuerdo para reeditar un Gobierno de coalición en el Estado español. En una entrevista concedida este domingo a La Voz de Galicia, Díaz ha asegurado no tener "dudas de que habrá un Gobierno de coalición".

Acerca del acuerdo que cimentaría ese nuevo Gobierno y la necesidad de los apoyos de Junts per Catalunya, la líder de Sumar ha adelantado que "va a ser una negociación difícil, una negociación muy compleja". "Nadie está más interesado que los catalanes y catalanas en que esto salga bien. Lo que escuchamos de Vox de incendiar Cataluña es algo que nadie quiere en nuestro país", ha manifestado. "Pero estoy segura de que lo vamos a conseguir", ha augurado.

"En democracia hay que poder hablar de todo, sin miedo", ha afirmado la actual vicepresidenta segunda del Gobierno español, "pero es cierto que las partes sabemos cuáles son los límites: el marco constitucional y democrático y la legalidad vigente". En caso de fracasar la negociación, el panorama que vislumbra Díaz es "un Gobierno con Abascal de vicepresidente, lo peor que le podría pasar a España".

Sobre si pedirá el cargo de vicepresidenta en el nuevo Gobierno, ha asegurado que no le compete esa decisión. "Yo ya tengo mi estructura de Gobierno en mi cabeza, pero es una conversación que tengo que tener con el presidente", ha dicho. No obstante, según ha adelantado, "Sumar tendrá un peso importante".

Preguntada acerca del presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, Díaz ha dicho que "ha fracasado". "Su liderazgo se apaga, en España y en Galicia", ha expresado. "Su propuesta política fracasó, su campaña fue errática, sus mentiras permanentes le castigaron, desmovilizó a la derecha. Feijóo no puede gobernar, está solo, no tiene nadie con quién hablar. Esto en política es no tener futuro", ha concluido.