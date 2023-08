El debate sobre el acuerdo de gobierno continúa en el seno de Geroa Bai

Política -

Tras salir algunas voces que apuntaban ayer a que el acuerdo era inminente, María Solana frenó "optimismo y alegría" de PSN y Contigo Navarra, y dijo que "de momento no estamos en ese punto".

publicado: 05/08/2023 15:24 (UTC+2)

última actualización: 05/08/2023 16:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gobernu akordioari buruzko eztabaidak jarraitzen du Geroa Bairen baitan

Geroa Bai sigue sin pronunciarse sobre la última propuesta de gobierno hecha el jueves por parte del PSN, de cara a alcanzar un acuerdo que permita la investidura de la candidata del los socialistas navarros y presidenta en funciones, María Chivite.

Ambas formaciones mantuvieron este jueves una reunión a tres con Contigo Navarra, en la que el PSN modificó su planteamiento anterior para ofrecer a Geroa Bai mantener los departamentos que tiene en el actual Gobierno cambiando Vivienda, que será para Contigo Navarra, por Salud.

De esta manera, si la coalición formada por los Socialverdes y el PNV aceptara la propuesta, las consejerías de Desarrollo Económico y Empresarial, Relaciones Ciudadanas, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Salud serían para la coalición.

Ayer, la candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, decía que no contempla "otra posibilidad" que no pase por el sí de Geroa Bai a su última propuesta para la formación de Gobierno.

Chivite explicó que "todas las partes tienen que ceder en una negociación", pero que espera que "esta última propuesta sea del acomodo de Geroa Bai" porque todos tienen que "estar cómodos en el Gobierno".

La portavoz de Geroa Bai, María Solana, no obstante, frenó poco después el "optimismo y alegría" de PSN y Contigo Navarra sobre la presunta inminencia de un acuerdo.

En declaraciones a los periodistas en el inicio de las fiestas de Estella, dejó claro que "que de momento no estamos en ese punto". Además, reclamó al PSN que comunique si "está dispuesto a asumir unas reglas de juego mucho más estrictas, mucho más concretas y mucho más eficientes que las que tuvimos la pasada legislatura, que a todas luces no fueron suficientes porque hubo incumplimientos que no se subsanaron y que no se pudieron reconducir y que tuvimos que soportar".

Preguntada sobre el acercamiento que apuntaba a un acuerdo de Gobierno, ha advertido de que "la satisfacción nos la dará un buen acuerdo en el que, además de una estructura -de Gobierno- que nos convenza porque tenga sentido o sea eficiente, sea eficaz y sea lo que le corresponde a Geroa Bai".

Las negociaciones para una posible investidura de Chivite han entrado en la que se espera que se la última fase, tras el preacuerdo firmado entre el PSN y Contigo Navarra para formar gobierno y el "sí" anunciado por EH Bildu, aunque la militancia le debe dar el visto bueno aún.

La aritmética parlamentaria obliga a la presidenta en funciones a sumar más votos que el bloque de derechas (UPN+PP+Vox, que cuentan con 20 escaños). En primera vuelta es necesaria la mayoría absoluta (26 votos de los 50 totales), aunque en la segunda basta con mayoría simple. Así las cosas, y siempre en el caso de que EH Bildu decidiera votar "sí", Chivite obtendría al menos 23 votos a favor (11 del PSN, 3 de Contigo Navarra y 9 de EH Bildu) pero seguiría necesitando una abstención de Geroa Bai, que ya ha dicho que no va a obstaculizar un gobierno progresista.

Independiente de lo que decida Geroa Bai, el preacuerdo firmado entre PSN y Contigo Navarra, con la Consejería de Vivienda (antes en manos de Geroa Bai) para la coalición de Begoña Alfaro, allana el camino de Chivite a la Presidencia.