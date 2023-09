Dos víctimas de ETA expresan opiniones encontradas sobre la proyección del film de Évole en el Zinemaldia

Política -

Mireia Lluch, hija de Ernest Lluch, considera "imprescindible escuchar a los victimarios para entender lo que fue el conflicto". Por su parte, Ana Azpiri, hermana de Sebastián Azpiri, califica la proyección de "moralmente reprobable, lastimoso e inaceptable".

La proyección del film del periodista Jordi Évole No me llame Ternera, basada en una entrevista al que fuera jefe de ETA, Josu Urrutikoetxea, en la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián ha generado gran polémica, tras solicitar más de 500 personas su retirada de la sección "Made in Spain" al considerar que "blanquea el terrorismo de ETA". Dos víctimas de ETA han debatido este lunes, en una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, sobre la cuestión y han expresado sus opiniones, una contraria a su exhibición y la otra, a favor.

Entre las firmantes de la carta se encuentra Ana Azpiri, hermana de Sebastián Azpiri, asesinado por ETA en 1988. En su opinión, la proyección del documental es "moralmente reprobable, lastimoso e inaceptable" y ha pedido que no se exhiba en el Zinemaldia: "Yo digo no con mis impuestos". Considera Azpiri que Urrutikoetxea "no es un terrorista cualquiera" y que el film "será estrenado con todos los honores" y tendrá proyección internacional. Según ha admitido, no ha visto la película, que se estrenará el próximo viernes.

Mireia Lluch, hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA en el 2000, ha insistido en que no ha visto el film, y que por tanto, le resulta "difícil decir si se puede estrenar o no. Creo que es censura previa que no tiene mucho sentido". Además, ha expresado su máxima confianza en el criterio del Festival y del propio director, José Luis Rebordinos. Para esta víctima de ETA es "imprescindible escuchar a los victimarios, por poco respeto que les tenga, porque tienen derecho a hablar. Es necesario para entender lo que fue el conflicto". Según ha ahondado, "si dejamos a una parte fuera, no vamos a llegar nunca a entender lo que pasó".