Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ezenarro: 'Ahora no veo ningún partido con el que me identifique'

Redacción

29/07/2012

La todavía parlamentaria de Aralar asegura que "no me han quedado ninguna gana de afiliarme nuevamente a ningún otro partido aunque yo sigo teniendo mis propias ideas, soy abertzale y de izquierdas".

La todavía parlamentaria de Aralar -el próximo día 31 entregará su acta en la Cámara vasca-, Aintzane Ezenarro, ha subrayado que "en este momento no veo a ningún partido con el que me pueda identificar", aunque ha aclarado que "eso no quiere decir que no se pueda hacer política".

"Aralar fue mi primera afiliación política, ha sido la única y, en este momento, después de la experiencia que hemos tenido, la verdad es que no me han quedado ninguna gana de afiliarme nuevamente a ningún otro partido. Eso no quiere decir que yo sigo teniendo mis propias ideas, soy abertzale, soy pacifista y soy de izquierdas ", ha explicado en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

Preguntada sobre la inclusión de su exformación en la coalición EH Bildu, Ezenarro ha opinado que "puede estar bien la colaboración entre diferentes siempre y cuando haya unas bases mínimas compartidas", aunque ha recordado que "muchas personas que participábamos en Aralar y ya no estamos decíamos que no se daban esos mínimos necesarios para esa colaboración, sobre todo estoy hablando en materia de derechos humanos".

En este sentido, ha explicado que "el recorrido que ha hecho durante los últimos diez años Aralar en materia de derechos humanos en ningún caso lo han hecho Batasuna o Sortu y, por tanto, no estábamos de acuerdo en que la máxima sea la unidad de acción cuando siempre he defendido que el bipartidismo no es la solución en ningún país".

La exdirigente de Aralar también ha hecho hincapié en que esta formación "seguiría haciendo una aportación muy importante" porque "sí, puede ser minoritario, pero ha actuado de acicate para otros en muchas cuestiones, también en derechos humanos, pero no solo en derechos humanos y, por tanto, Aralar seguía teniendo todo su sentido con todo su protagonismo, su personalidad presentándose solo". "Es lo que no han entendido otros y, por tanto, sin más, asumimos la mayoría", ha explicado.