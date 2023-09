EH Bildu pide a los firmantes del pacto educativo "coherencia" y que eviten actitudes "partidistas"

Política -

LEY DE EDUCACIÓN

Quedan cinco días para que termine el plazo para presentar enmiendas a la Ley de Educación, una norma que viene a transformar el sistema educativo.

publicado: 28/09/2023 16:35 (UTC+2)

última actualización: 28/09/2023 17:05 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EH Bilduk leialtasuna eskatu die Hezkuntza Legearen oinarriak adostu zituzten alderdiei

El próximo martes termina el plazo para la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Educación del País Vasco, elaborado por el Gobierno Vasco a partir de los contenidos del pacto educativo logrado el año pasado en la cámara autonómica.

Hoy, el parlamentario de EH Bildu Ikotz Arrese ha emplazado a los partidos firmantes del pacto educativo —PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y la propia coalición soberanista— a actuar con "rigor" y "fidelidad" a dicho acuerdo y a evitar actitudes "cortoplacistas y partidistas" en la fase definitiva de la tramitación del proyecto de ley.

"Queremos hacer un llamamiento a ser fieles con el acuerdo educativo y un llamamiento al rigor para dar un debate político de altura; y apelamos a todos los partidos políticos y a todas las partes a actuar en coherencia", ha afirmado

Arrese, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, ha realizado un repaso de los próximos hitos en la tramitación del proyecto en el Parlamento. De esa forma, y según las previsiones de la coalición, tras el cierre del plazo de presentación de enmiendas el próximo martes, el debate sobre las enmiendas de totalidad (si finalmente se presentan) se celebraría el 19 de octubre; y a partir de ahí, se pondría en marcha la ponencia correspondiente para debatir las enmiendas parciales, que desarrollaría su labor sin fecha límite.

En este contexto, y tras subrayar que este debate no debería demorarse en exceso, ha precisado que "las prisas no son buenas". De esa forma, Arrese ha manifestado que no está en condiciones de asegurar que la nueva ley de educación pueda someterse a la votación definitiva en el pleno para finales de este año o comienzos de 2024.