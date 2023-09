Política -

Feijóo: "Solo quedan dos salidas nada honrosas: el gobierno de la mentira o la repetición electoral"

El candidato del PP ha interpelado a Sánchez y le ha demandando que suba a la tribuna y "no se esconda". "¿Amnistía sí o no? Yo digo 'no' ¿Referéndum sí o no? Yo digo 'no'", ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo. Foto: EFE Alberto Núñez Feijóo. Foto: EFE

