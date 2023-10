Política -

Entrevista en Radio Euskadi

Entrevistado en 'Boulevard' Radio Euskadi, el diputado general de Álava ha explicado que hay que partir de una premisa: la fiscalidad vasca "es buena" porque "garantiza la competitividad económica y unos servicios públicos de calidad".

E. Lotina | EITB Media

publicado: 02/10/2023 09:52 (UTC+2)

última actualización: 02/10/2023 10:05 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ramiro Gonzalezek ez du "zerga iraultzarik" beharrezko ikusten

El diputado general de Álava, Ramiro González, no ve necesaria "ninguna revolución fiscal" y no cree que haya que "darle la vuelta al calcetín" en la fiscalidad vasca.

Entrevistado en 'Boulevard' Radio Euskadi, el diputado general ha asegurado que la reforma fiscal "es ahora mismo una hoja en blanco" y que se encuentran a la espera de una evaluación y análisis que conocerán a finales de diciembre.

En palabras de González, hay que partir de una premisa: la fiscalidad vasca "es buena" porque "garantiza la competitividad económica y unos servicios públicos de calidad". El mandatario alavés considera que el sistema impositivo de Euskadi "es progresivo; aquí paga más el que más tiene".

En cuanto a la recaudación, el diputado general ha adelantado que la Hacienda alavesa aumentó la suya un 6 % en agosto, con respecto al mismo mes del año anterior. Así, González espera cumplir con los cálculos realizados para 2023.

En lo que respecta a los presupuestos de 2024, ha apuntado que intentarán contener la deuda, pero a pesar de ello ha asegurado que "tendremos unos buenos presupuestos".

Por otro lado, González se ha referido al "fatal" accidente laboral ocurrido el domingo en Lanciego, que dejó dos trabajadores muertos en una bodega de la localidad. El diputado general ha mandado "un fuerte abrazo" a la familia de los fallecidos y "ánimo" a todo el pueblo. Ha lamentado que el de ayer fue "un día muy duro y complicado".

A pesar de resaltar que este tipo de accidentes son cada vez menos frecuentes y que los profesionales disponen de medios tecnológicos para evitarlos, según el González, "es difícil" que no se produzcan porque el anhidrido carbónico no avisa de su presencia, "no huele".

Por último, el dirigente alavés se ha referido al futuro de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz. Ramiro González considera que la multinacional alemana ha hecho "una apuesta muy fuerte" por la factoría gasteiztarra, "acompañada por las instituciones".

Por ello, ha mostrado "una confianza alta en el futuro de la planta". En todo caso, el mandatario ha recordado que la electrificación va a llevar "unos años", por eso cree acertado la última decisión de la UE de rebajar las ambiciones climáticas: "Hemos de ser exigentes con las medidas contra el cambio climático, pero también realistas".