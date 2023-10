Gorrotxategi: "El proyecto de ley de Educación es privatizador y perpetúa la segregación"

Política -

Enmienda a la totalidad

En una comparecencia en el Parlamento Vasco, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha denunciado que "en lugar de blindar la escuela pública, el texto blinda la concertación universal".

E. Lotina | EITB Media

publicado: 03/10/2023 11:49 (UTC+2)

última actualización: 03/10/2023 11:53 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: "Hezkuntza Lege-proiektu pribatizatzailea da, eta segregazioa betikotzen du"

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha denunciado que el proyecto de ley de Educación es "privatizador" porque va "contra la escuela pública". Además, ha afirmado que "perpetúa el grave problema que tenemos: la segregación".

En una comparecencia en Cámara de Vitoria-Gasteiz, Gorrotxategi ha reiterado que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de ley con el objetivo de devolver la norma al Gobierno y volver a redactarla. Ha insistido en que se trata de un "mal texto" porque no hace un "diagnóstico correcto". "Si no hace un diagnóstico correcto, difícilmente se dará una respuesta adecuada a los retos de nuestro sistema educativo", ha criticado. "La ley no da una respuesta adecuada a los retos que tenemos", ha insistido.

Por otro lado, la portavoz de la coalición ha reivindicado dotar a la escuela pública de "una verdadera centralidad", ya que es "el instrumento para garantizar la igualdad". En este sentido, ha criticado que el proyecto de ley "mezcla" la educación pública con la privada, ya que "reciben el mismo tratamiento". Pero, según Gorrotxategi, "lo privado no es público ni lo será nunca".

Ha añadido que el proyecto "en lugar de blindar la escuela pública, la ley blinda la concertación universal". Además, "no respeta pacto educativo de abril de 2022, ni la letra ni el espíritu, sólo hay que comparar el texto del pacto y el proyecto de ley, son contrapuestos". Así, Gorrotxategi considera que se ha perdido "una gran oportunidad".