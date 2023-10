La Fundación Fernando Buesa muestra el "profundo dolor" de la familia por la "vandalización" del panteón

Política -

Eduardo Mateo, responsable de proyectos de la Fundación, ha exigido a EH Bildu y a su líder, Arnaldo Otegi, que den el paso de reconocer que la violencia de ETA "jamás" debió existir, y que la "deslegitimen y condenen".

La Fundación Fernando Buesa ha destacado "el dolor muy profundo" que siente la familia del dirigente del PSE-EE, Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, después de que este viernes se haya "vandalizado el panteón donde reposan sus cenizas" y de que el pasado jueves atacaran también el monolito de él y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez, que falleció en el mismo atentado.

"La familia está triste, afectada y con cierta desazón, porque es muy duro y esto es como volver hacia atrás, a lo que supuso el asesinato de Fernando, y también lo sufre la familia de Jorge Díez", ha remarcado.

Eduardo Mateo, responsable de proyectos de la Fundación, se ha referido a la declaración de condena de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, suscrita por todos los grupos a excepción de EH Bildu, así como al "rechazo" mostrado por Arnaldo Otegi. Para Mateo, "el lenguaje es muy importante y la condena tiene un significado ético y moral en estas cuestiones. Siempre ha pasado lo mismo y, en este caso, nosotros exigimos a ese mundo que dé el paso de reconocer que la violencia jamás tuvo que haber ocurrido, que es injusta, hay que deslegitimarla y condenarla, y decir que jamás habría que haberla empleado", ha añadido

La Fundación sostiene que, "si no se dan esos pasos" por EH Bildu, "la convivencia no es posible". En concreto, ha replicado a Otegi, que ha dicho que se desconoce "la naturaleza y origen" de los ataques, pero los rechaza "rotundamente", para señalar que, "ante unos hechos que él dice que no sabe de quiénes son, tendría que condenarlos".