EH Bildu llama a "construir una propuesta sobre el estatus político que articule la más amplia mayoría"

Política -

Conferencia política

Arnaldo Otegi ha realizado ese llamamiento a todos aquellos agentes políticos, institucionales o sindicales de Euskal Herria que respeten nuestra condición nacional.

eitb media

publicado: 07/10/2023 13:41 (UTC+2)

última actualización: 07/10/2023 13:41 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EH Bilduk "estatus politikoaren inguruan adostasunik zabalena erdiesteko" eskaera egin du

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho un llamamiento para "construir una propuesta sobre el estatus político que sea capaz de articular la más amplia mayoría en nuestro pueblo".

Otegi ha cerrado hoy en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz la Conferencia Política en la que la coalición independentista ha debatido y aprobado con un respaldo del 99 % su plan político de cara al presente curso.

Tras dedicar unas primeras palabras a la situación en Palestina para apelar a que la comunidad internacional busque soluciones democráticas, el dirigente abertzale ha calificado el actual momento político de "histórico".

"Tenemos responsabilidad y no especulamos con nuestra posición política con jugadas a corto plazo", ha señalado en referencia a la posible investidura del presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.

Ha insistido en que la coalición tiene claro su postura "en contra del fascismo y a favor de la libertad" y ha señalado que EH Bildu recogió en las elecciones generales "el mandato claro de la sociedad de parar a la extrema derecha y al bloque reaccionario".

"No especulamos, tenemos una responsabilidad en un momentos histórico. Nuestro posición es que allí donde sea posible y seamos determinantes vamos a parar al bloque reaccionario. Si de nosotros depende los bloques reaccionarios no van a gobernar y no vamos a especular con eso", ha insistido.

Otegi ha reiterado que se abrirá el debate sobre el modelo de Estado porque "la propia realidad del bloque que sostendrá el Gobierno" si Pedro Sánchez repite en el cargo, y "los problemas estructurales del actual modelo van a obligar a hacer ese debate".

Ante este escenario, Otegi ha abogado por que los agentes políticos y sociales de Euskal Herria "que respeten nuestra condición nacional" se pongan de acuerdo y presenten una propuesta conjunta. "Primero la patria y luego el partido", ha planteado.

En cuanto a la situación de la coalición, su líder ha asegurado que está "muy bien", con "visión estratégica" y con "confianza en el pueblo", lo que aporta a EH Bildu "serenidad y paciencia estratégica" y ha defendido que "para ser realmente grande hay que estar con la gente y no por encima de ella".

Por último, ha pedido un gran aplauso para Xabier Alkuaz, recién elegido presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, presente en la conferencia.