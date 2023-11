Ocho jueces del CGPJ piden un pleno extraordinario para mostrar su rechazo a la ley de amnistía

Política -

LEY DE AMNISTÍA

Son ocho vocales nombrados a propuesta del PP, que muestran su "desolación" por lo que la ley de amnistía supondrá "de degradación" para el Estado de Derecho en España.

publicado: 01/11/2023 12:31 (UTC+1)

última actualización: 01/11/2023 13:11 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko zortzi epailek Amnistia Legea arbuiatzeko osoko bilkura eskatu dute

Ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reclamado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la ley de amnistía . Una norma que, consideran, "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia "en una quimera".

Los consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados a propuesta del Partido Popular.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", señala el texto de la declaración.

En el escrito subrayan que el CGPJ "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017".

PP: "Es una humillación"

Por su parte, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que afirma que "no hay cesión que Sánchez no esté dispuesto a hacer". "PSOE y ERC no han comunicado un acuerdo, sino una rendición; "Tras abaratar la malversación, eliminar el delito de sedición e indultar a los condenados por el procés, ahora propugna amnistiar a los fugados", afirma el PP.

"En esta humillación para nuestro país, como en otras tantas cosas, el secretario general del PSOE tendrá enfrente al Partido Popular", añade.